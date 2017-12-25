連德安勇敢追夢 無舵雪橇冬奧門票入手

台灣無舵雪橇國手連德安確定取得明年平昌冬季奧運參賽門票，台灣三星25日舉辦記者會，宣布贊助連德安比賽裝備、安全帽，以及提供360度環景攝影機。中央社記者龍柏安攝 106年12月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）曾懷抱進軍NBA的泰雅青年連德安，國二嚴重運動傷害斷送了他的籃球夢，從此他踏進銀白冰雪世界，在急速彎道找到人生新方向，明年平昌冬奧他如願再次取得雪橇奧運門票。



今年23歲的連德安，是台灣罕見的無舵雪橇國手，出生在宜蘭南澳的他，原本是名籃球員，國二他左膝半月軟骨碎裂，必須拄著柺杖行走，就在上帝關上這扇門的同時，也開啟他另一扇窗，他意外接觸了雪橇運動，「泰雅飛鷹」才得以展翅高飛。



明年平昌冬奧，將是連德安第2次參加冬季奧運，4年前索契冬奧，他名列39名，這次再闖冬奧，他給自己設定飆進54秒的高標，而他也是除競速溜冰宋青陽與黃郁婷後，第3位拿到冬奧門票的台灣選手。





台灣地處亞熱帶，基本上終年不見雪，連德安卻選擇了一條最崎嶇難走的路，就連他出國比賽，歐洲選手也好奇他平時怎麼訓練，連德安笑說：「我們就把雪橇的冰刀拆掉，換成直排輪的輪子，只要是有坡道的柏油路都是我的訓練場。」



無舵雪橇是冬季奧運最危險的項目之一，在全長1.4公里的賽道上，最快時速可達150公里，選手只有一頂安全帽，沒有任何保護措施，選手必須躺在雪橇板上，利用眼角餘光來判斷進出彎道的時機，只要稍有不慎，就會翻出雪橇，甚至飛出賽道外。



對於這項充滿危險性的運動，連德安卻無法自拔，他說：「當你在賽道上滑出好成績，你會非常有成就感，而且在比賽當中的刺激感，就像坐雲霄飛車一樣，心都會癢癢的，所以你會一直想再出國比賽。」



台灣三星今天舉辦贊助記者會，除宣布贊助連德安比賽裝備與安全帽外，也提供他360度環景攝影機，讓他訓練時能全方位檢視自己動作與細節，盼助他表現繼續提升。1061225



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