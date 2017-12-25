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調漲會費 棒協：10年未調且盃賽增加

發稿時間：2017/12/25 23:04

最新更新：2017/12/26 08:00

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中華民國棒球協會調漲入會費與常年會費引發討論。圖為棒協簡介。（圖取自中華民國棒球協會網頁ctba.org.tw）中華民國棒球協會調漲入會費與常年會費引發討論。圖為棒協簡介。（圖取自中華民國棒球協會網頁ctba.org.tw）

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）中華民國棒球協會調漲入會費與常年會費引發討論，棒協今天表示，會費已10年未曾調整，加上近年舉辦盃賽數大幅增加，因此調升會費。

政府新頒布國民體育法，修改組織章程，單項協會開放個人會員，近來有新申請會員收到報名費繳納通知，新會員入會費及常年會費調漲為新台幣2000元及500元，引發熱議。

對於調漲原因，棒協發布新聞稿表示，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費自民國96年起已10年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1000場次。此外，舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，因此理監事通過同意調升。

棒協指出，理監事還決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊，在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。

外界質疑棒協組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，棒協表示，由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次國體法通過後，才須經體育署許可，在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費。

棒協指出，已決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

至於有關「人頭會員」說法，棒協表示，此次新申請加入棒協的初審會員名單，皆是12月20日在體育署官網剛結束申請的入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，棒協次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，絕未碰觸任何入會作業。

棒協強調，此次包括章程修訂及改選作業等時程，皆在呈報體育署同意後按表進行，以如期在明年3月20日前完成改選工作。1061225

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