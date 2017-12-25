勞工天災假入法否 勞動部：需審慎研議

立法院社會福利及衛生環境委員會25日召開的「天然災害發生時勞工權益保障法治化」公聽會，勞動部政務次長蘇麗瓊（圖）列席聆聽各界的聲音。中央社記者徐肇昌攝 106年12月25日
（中央社記者王承中台北25日電）中國國民黨立法委員蔣萬安今天表示，朝野立委都有提案將勞工天災假入法。青年勞動九五聯盟理事陳曉雯說，天災假是維護生命安全的避難措施；勞動部次長蘇麗瓊說，需審慎研議。
立法院社會福利及衛生環境委員會上午召開「天然災害發生時勞工權益保障法制化」公聽會，邀請勞工代表及行政官員，討論勞工天災假入法的可行性。
會議主席、國民黨召委蔣萬安表示，當初砍勞工七天假是希望全國休假一致，但為何勞工卻必須在天災中出勤無法受法律保障，應讓勞工不須出勤，而對於救災、公用事業及醫護人員等有必要出勤者，可用行業別的除外條款規範，不能當成不立法的藉口。
他說，天災假入法有必要性、迫切性，民進黨立委林靜儀、鍾孔炤、李俊俋、親民黨立委陳怡潔等跨黨派立委共7人，也都提案將天災假入法。
陳曉雯表示，天災假非假期，是勞工維護生命安全的避難措施，天災發生雖非雇主責任，但卻是需承擔的營運責任。現行相關要點雖明定勞工天災可不出勤，但無任何強制力，在勞資協商中，這些話等於是屁話。
蘇麗瓊表示，勞動部在11月曾對此召開過兩場公聽會，邀請產官學界代表，雖達成勞工安全保障為前提的共識，但對於天災假是否入法，仍意見分歧，為求法律的周延性，勞動部建議仍需審慎研議，也將持續聽取各界意見，凝聚共識。
而交通部針對公聽會提出的報告指出，考量天災發生時仍有輸運需求，為避免影響公眾利益，建議增訂天災發生時，交通事業單位雇主認為有繼續工作之必要，得要求勞工出勤工作，但勞工可提出證明免出勤的規定。
與會的桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋表示，交通部罔顧人命，人命無法進行討價還價，天災假入法有必要性，現行規範都是以出勤為原則，勞工不出勤須提出證明，但天災發生應以不出勤原則來考量。1061225
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