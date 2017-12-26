106年國防報告書 首完整公布共機艦擾台圖

國防部26日公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底遠海長訓的次數和航線圖。從去年8月到今年12月，中共機艦共有25次擾台。中央社記者裴禛攝 106年12月26日

（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底遠海長訓的次數和航線圖。從去年8月到今年12月中，共機艦共有25次擾台。



國防部每2年公布一次國防報告書，國防部在今天舉行的例行記者會中公布報告書，也是總統蔡英文上任後公布的第一本國防報告書。報告以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片以及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。





共軍軍艦、軍機跨區訓練航線示意。（圖取自106年國防報告書）

這是國防部公布的第14本的國防報告書。5篇分別為戰略環境、國防整備、國防自主、國防治理、榮耀國軍，10章節分別為安全情勢、國防挑戰、國軍使命、戰力發展、國防科技、國防民生、施政成效、夥伴關係、軍民同心和人才傳承。



在國防挑戰這章中的中共軍事威脅部分，國防部首度公布中共軍機及中共軍艦從105年8月到今年12月中擾台的航次表，共有23次共機擾台及2次航空母艦擾台。



國防部日前表示因為不要跟著中共的心理戰起舞，若無特殊狀況，不再公布共機艦遠海長訓的訊息。國防部發言人陳中吉今天說，共機艦例行訓練且不對台造成威脅時，國軍有自己的考量，不希望在中共機艦遠海長訓過程中炒作，達到中共文攻武嚇效果。



對於蔡總統日前指示國防部仍要適時揭露共機遠海長訓的訊息，陳中吉說，國軍會在適當時機例如像今天的報告中會說明共機艦的路線和機種。1061226



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