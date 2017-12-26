105年政治獻金結餘 國民黨負4千萬

105年政黨政治獻金收支結算表26日公布，收支結餘部分，民進黨有3133萬元，國民黨則是負4030萬元。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者劉麗榮台北26日電）監察院今天公布105年政黨政治獻金收支結算表，民進黨政治獻金收入有新台幣1億4731萬餘元，國民黨1億2205萬餘元，民進黨比國民黨多了2500萬餘元；但是收支結餘，民進黨有3133萬元，國民黨卻是負4030萬元。



若與前年相比，根據104年政黨政治獻金平衡表暨收支結算表，民進黨政治獻金收入1億9221萬餘元，多於國民黨的9141萬餘元；但前年國民黨收支結餘還有933萬餘元，去年卻降為負4030萬，短短一年內，差了近5千萬。



根據監察院今天出刊最新一期廉政專刊，民進黨105年度政治獻金收入有1億4731萬3389元，其中個人捐贈收入占最大宗，約1億664萬4228元、營利事業捐贈收入3666萬6500元、匿名捐贈收入331萬8747元、人民團體捐贈收入64萬5600元。



支出方面，由於105年適逢選舉，民進黨支出1億1597萬5557元，其中最大宗的包括人事費用支出3399萬3407元、業務費用支出3765萬2270元、選務費用支出2751萬3725元。收支結餘有3133萬7832元。



根據資料，國民黨的政治獻金收入共1億2205萬7672元，最大宗來源同樣是個人捐贈，約6575萬3510元，其次是營利事業捐贈收入5516萬5000元。



國民黨支出達1億6236萬1960元，主要支出包括業務費用支出6045萬3817元、人事費用支出3896萬7421元、選務費用支出3638萬6564元和捐贈其推薦公職候選人競選費用支出2406萬元。收支結餘是負4030萬4288元。



和民進黨相比，兩黨在人事支出的金額差異不大，但是國民黨的業務費用高於民進黨2200多萬餘元，加上國民黨推薦公職候選人競選費用支出2406萬元，民進黨是572萬元，因此整體支出比民進黨龐大。



時代力量政治獻金收入644萬餘元、支出846萬餘元收支結餘負202萬3106元；親民黨收入1744萬餘元、支出1806萬餘元，結餘為負62萬2048元。國內主要政黨除民進黨之外，政治獻金結餘多呈負數。1061226