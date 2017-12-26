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加強施壓 美制裁北韓負責飛彈計畫2官員

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新護照惹議 領務局：參考網路圖被誤導

發稿時間：2017/12/26 18:31

最新更新：2017/12/26 20:32

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外交部發行新版護照內頁底圖引發爭議，外交部26日晚間召開記者會，由發言人李憲章（中）、領事事務局副局長蔡幼文（左）等人出席說明。中央社記者吳家昇攝 106年12月26日外交部發行新版護照內頁底圖引發爭議，外交部26日晚間召開記者會，由發言人李憲章（中）、領事事務局副局長蔡幼文（左）等人出席說明。中央社記者吳家昇攝 106年12月26日

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部發行新版護照內頁底圖，遭質疑誤用美國機場圖樣。外交部領務局今天表示，底圖是桃園國際機場，負責設計的中央印製廠當時設計手繪圖時參考網路圖片，被誤導為桃機圖片。

外交部領事事務局表示，第一批新版晶片護照已印製20萬份，領務局未來會設計新圖案，待20萬本發完後，會發行新圖案版本，但現有版本不會收回，以避免民眾無護照使用。

領務局表示，今天有找中央印製廠人員說明，對方表示，底圖確定是之前的桃機第一航廈，版權屬於中央印製廠，但為增加構圖豐富，廠商決定再加入塔台、飛機等元素。

領務局說，桃機當初設計本來就有參考美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場的設計，加上中央印製廠在設計圖樣過程也有參考網路圖片，被網路圖說誤導以為是桃機照片，因此出現手繪圖樣與杜勒斯機場極相似狀況。

至於飛機圖案，領務局說，是以一般飛機為基準畫出的圖案。1061226

網友質疑外交部發行的新版護照內頁底圖疑似誤用美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場的圖樣。外交部領務局26日表示，負責設計的中央印製廠當時設計手繪圖時參考網路圖片，被誤導為桃機圖片。圖為護照樣本。中央社記者侯姿瑩攝 106年12月26日網友質疑外交部發行的新版護照內頁底圖疑似誤用美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場的圖樣。外交部領務局26日表示，負責設計的中央印製廠當時設計手繪圖時參考網路圖片，被誤導為桃機圖片。圖為護照樣本。中央社記者侯姿瑩攝 106年12月26日

延伸閱讀》護照底圖有誤 外交部致歉將全數回收重印

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