役政署駕駛出言不遜 署長親赴成功嶺致歉

內政部役政署長林國演的駕駛對哨兵出言不遜，徐姓駕駛（左）26日到成功嶺104旅向哨兵致歉，並自掏腰包買飲料致意。（內政部提供）中央社記者劉麗榮傳真 106年12月26日
（中央社記者劉麗榮台北26日電）內政部役政署長林國演今天率徐姓駕駛到成功嶺104旅，向當日值勤的哨兵致意並致歉。徐姓駕駛還自費買飲料送給當天的衛哨。
有網友在臉書發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長和待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演的駕駛還下車辱罵哨兵。役政署立刻將其調離署長駕駛職務。
役政署下午發布新聞稿指出，林國演今天下午2時，率徐姓駕駛及替代役訓練班同仁到成功嶺104旅，為22日通哨認知爭執及徐姓駕駛出言不遜事件，向當日值勤的哨長及衛兵致意、致歉。
林國演贈送水果禮盒，由104旅長李發忠收下；徐姓駕駛也當面向哨兵致歉，自費買飲料送給當天的衛哨。
役政署表示，林國演22日赴訓練班主持替代役區隊長結訓典禮，座車經過成功嶺一號哨口，依規定出示通行證及接受安檢，因通哨認知差距，林國演親自下車出示證件，配合查明身分後衛兵開啟哨門進入營區，但是司機因公務時間緊急導致言語不當。
役政署指出，未來將持續與國防部、十軍團及104旅等相關單位加強溝通協調，建立明確的通哨機制，以避免類似事件再次發生，確保役政署替代役訓練班及國軍單位於成功嶺的長期合作模式，貫徹內政國防兵役制度分管的績效。1061226
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