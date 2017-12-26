/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園國際機場金元萱多益五月天
>rss

役政署駕駛出言不遜 署長親赴成功嶺致歉

發稿時間：2017/12/26 19:35

最新更新：2017/12/26 19:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
內政部役政署長林國演的駕駛對哨兵出言不遜，徐姓駕駛（左）26日到成功嶺104旅向哨兵致歉，並自掏腰包買飲料致意。（內政部提供）中央社記者劉麗榮傳真 106年12月26日內政部役政署長林國演的駕駛對哨兵出言不遜，徐姓駕駛（左）26日到成功嶺104旅向哨兵致歉，並自掏腰包買飲料致意。（內政部提供）中央社記者劉麗榮傳真 106年12月26日

（中央社記者劉麗榮台北26日電）內政部役政署長林國演今天率徐姓駕駛到成功嶺104旅，向當日值勤的哨兵致意並致歉。徐姓駕駛還自費買飲料送給當天的衛哨。

有網友在臉書發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長和待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演的駕駛還下車辱罵哨兵。役政署立刻將其調離署長駕駛職務。

役政署下午發布新聞稿指出，林國演今天下午2時，率徐姓駕駛及替代役訓練班同仁到成功嶺104旅，為22日通哨認知爭執及徐姓駕駛出言不遜事件，向當日值勤的哨長及衛兵致意、致歉。

林國演贈送水果禮盒，由104旅長李發忠收下；徐姓駕駛也當面向哨兵致歉，自費買飲料送給當天的衛哨。

役政署表示，林國演22日赴訓練班主持替代役區隊長結訓典禮，座車經過成功嶺一號哨口，依規定出示通行證及接受安檢，因通哨認知差距，林國演親自下車出示證件，配合查明身分後衛兵開啟哨門進入營區，但是司機因公務時間緊急導致言語不當。

役政署指出，未來將持續與國防部、十軍團及104旅等相關單位加強溝通協調，建立明確的通哨機制，以避免類似事件再次發生，確保役政署替代役訓練班及國軍單位於成功嶺的長期合作模式，貫徹內政國防兵役制度分管的績效。1061226

延伸閱讀》哨兵攔阻役政署長闖營區 馮世寬將獎勵

延伸閱讀》役政署長闖軍營 陸軍：有通行證仍要安檢

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP