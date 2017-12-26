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李明哲由黃轉綠 胸懷自由民主中國理念

發稿時間：2017/12/26 08:51

最新更新：2017/12/26 15:02

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李明哲（中）於1995年進入中國文化大學哲學系就讀。他曾自述，大學時除了課業外，也參與時政討論相關社團，讓自己對公眾事務參與產生濃厚興趣。（李明哲友人提供，臉部塗黑者已不在政治圈工作）中央社 106年12月26日李明哲（中）於1995年進入中國文化大學哲學系就讀。他曾自述，大學時除了課業外，也參與時政討論相關社團，讓自己對公眾事務參與產生濃厚興趣。（李明哲友人提供，臉部塗黑者已不在政治圈工作）中央社 106年12月26日

還原李明哲（中央社記者楊昇儒台北26日電）從參與新黨青年軍轉而加入民進黨，李明哲的選擇讓人難以理解。但當年與他有互動的師生多認為，李明哲有崇高的政治理念，就是希望看到自由民主的中國。

究竟是懷抱什麼樣的政治理念，會讓李明哲今天身陷中國監獄？回溯他的大學時代，或可看出端倪。

身為外省第二代的李明哲，於1995年進入中國文化大學哲學系就讀。據他的大學同窗透露，李的父母都是死忠的新黨支持者，而當時也正是新黨意氣風發的時刻。

李明哲曾自述說：「大學時候出於對公眾事務的興趣，除了課業外，也參與時政討論相關社團，更因為社團活動關係，因緣際會讓自己對公眾事物參與產生濃厚的興趣。」

zoom in 台北市政府公務人員訓練處長曲兆祥從在文大政治系任教至今，仍對李明哲印象深刻。（圖取自曲兆祥臉書 www.facebook.com/paul.qu.14）台北市政府公務人員訓練處長曲兆祥從在文大政治系任教至今，仍對李明哲印象深刻。（圖取自曲兆祥臉書 www.facebook.com/paul.qu.14）

台北市政府公務人員訓練處長曲兆祥當時在文大政治系任教，他至今對李明哲印象深刻。「我開了一門『政黨與選舉』的課，李明哲是哲學系卻跑來上課，而且對政黨特別有興趣，時常在課堂上發問。」

曲兆祥隨後代表新黨投入1996年第三屆國民大會代表選舉，在台北市第二選區參選，因此又在新黨中央黨部遇見李明哲。他表示，李明哲當時已是新黨青年軍，為何參加，他並不清楚。

因為有師生關係，李明哲在輔選過程特別幫忙他；曲兆祥回憶說：「選舉事務很瑣碎，需要很大的熱情，但李明哲很認真，做得很好。」

同樣參加新黨青年軍的一位李明哲文大學姐也回憶說，李明哲當時參加青年軍，在黨內讀書會除了研讀政治書籍，討論的重點則是「如何在學校之內擴展新黨的影響力」。

她形容李明哲積極認真，並透露當時有一名學生因為常常不來參加讀書會，讀書會為此聯名向該名學生家長上書要求正視，李明哲也簽了名。

這位學姐表示，1998年台北市長選舉，新黨推出王建煊參選，她與李明哲都是市長競選辦公室的工讀生，當時李明哲已經是黨工，他們15人擠在新黨黨部一間20坪大的辦公室，「每天東奔西走，並隨時接受黨工們的各種指正。」

但政治的理想與實踐畢竟有落差。這位學姐回憶當年聽到的傳言說：「好像因為他打掃房間，掃到一半，某位主席出來大聲挑剔怎麼不乾淨之類，李先生掃把一甩就不幹了。」

她形容，身為外省第二代，家境的優渥與家長的重視，在在都促使李明哲成為一個視柴米油鹽為無物、衝動而善良的人。

這位學姐仍記得，只要好好商量，不論加班到多晚，李明哲一定幫忙；「看到路邊賣口香糖的老奶奶，他每每會停下腳步買一包。」

她感嘆說，因此，「李是大家都喜歡的人，他的離開讓許多奶奶級志工頗為傷心，卻也是新黨留不住，終究在民進黨出頭的人。」

政治講求根正苗紅。從深藍的新黨轉到綠營民進黨，政治立場與意識形態轉折之大、實在太跳躍，也讓當時許多「戰友」心生狐疑。

曾在文大與李明哲一起籌辦「進步青年社」的前民進黨新竹縣黨部主委江文賢回憶，當時他們也知道李明哲曾參加新黨青年軍，初始難免也懷疑李明哲是不是「抓耙仔」。

江文賢透露說，他曾問過李明哲為何要離開新黨，李明哲僅淡淡地回說：「民進黨追求的民主自由吸引我，這在藍營是找不到的。」

從一起創辦阿扁青年軍的進青社開始，一路走來，江文賢是李明哲、李凈瑜最親近的同學、好友與工作夥伴。他也曾追問李明哲敏感的統獨立場，李明哲僅表示：「這個先不談，以後再說。」

江文賢指出，李明哲後來應是受到妻子李凈瑜的影響，他們都具有社運性格，對理想非常堅持。後來在民進黨內工作，李明哲所關注的、也都是與統獨無關的勞工議題。

現已改行在馬來西亞從事汽車零件生意的江文賢透露，因為知道李明哲失業，2014年曾邀請李來幫忙，但李明哲考慮一週後回絕，他說現在還有「事情」要做。

江文賢當時只從李明哲口中大略聽說，李常去中國參加座談會之類的活動，不以為意。等到李明哲出事後，他才恍然大悟，並跟李凈瑜說很後悔難過，「早知當初強力要求李明哲一起做生意，就不會有今天這些事。」

做為一位長年好友兼政治同道，江文賢說，泛藍的台灣人應更關心李明哲案，因為李明哲不是「民進黨李明哲」；李明哲是懷抱著「自由民主的中國夢」去實踐他的良知。

「自由民主的中國，對統派來說才是真正的中國夢；對獨派來說，中國自由民主，台灣才更安全。」江文賢相信，這才是李明哲的政治理念。1061226



延伸閱讀》大學友人談李明哲：不拘小節有思想體系

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