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關鍵字： 桃園國際機場金元萱多益五月天
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外交部為護照誤植致歉 回收重新印製

發稿時間：2017/12/26 20:13

最新更新：2017/12/26 20:35

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第二代晶片護照內頁機場圖案誤用爭議，外交部26日晚間召開記者會，領事事務局副局長蔡幼文出示設計原圖，說明內頁圖樣參考來源等設計過程。中央社記者吳家昇攝　106年12月26日第二代晶片護照內頁機場圖案誤用爭議，外交部26日晚間召開記者會，領事事務局副局長蔡幼文出示設計原圖，說明內頁圖樣參考來源等設計過程。中央社記者吳家昇攝　106年12月26日

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植美國機場圖樣，外交部領事事務局今天致歉並表示，將回收已發出的285本護照，並請負責設計的中央印製廠重新設計圖樣，重新印製發行。

外交部晚間舉行記者會，領務局副局長蔡幼文表示，合作廠商中央印製廠負責圖稿設計人員是參照自己之前拍攝的桃園國際機場航廈照片為底設計，但為豐富構圖，參考網路圖片，卻被標示錯誤的圖片誤導，設計出與美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場極相似的手繪圖。

蔡幼文說，領務局表達歉意，新版護照印製20萬份，已要求中央印製廠重新設計圖樣，再重新印製發行。新發行的第二代晶片護照已發出285本，會逐一通知民眾；希望新護照在一個月後可重新上路，之後會通知已領取民眾換領新護照。

她說，目前會先以庫存舊版晶片護照發放給申請護照民眾。1061226

外交部發行新版護照內頁底圖，遭質疑誤用美國機場圖樣，26日晚間召開記者會說明，會中展示內頁被質疑誤用圖樣的護照。中央社記者吳家昇攝　106年12月26日外交部發行新版護照內頁底圖，遭質疑誤用美國機場圖樣，26日晚間召開記者會說明，會中展示內頁被質疑誤用圖樣的護照。中央社記者吳家昇攝　106年12月26日
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