林美珠：台鐵班表合法但不合理

勞動部長林美珠（前）27日表示，台鐵的排班合法但不合理，已和交通部溝通，行政院也核定要增加台鐵人力，但台鐵的晉用方式特殊，需時間逐步改善。中央社記者謝佳璋攝 106年12月27日
（中央社記者王承中27日電）勞動部長林美珠今天表示，有發現台鐵的排班合法，但不合理，有跟交通部溝通過，目前行政院核定要增加台鐵人力，但由於台鐵的晉用方式有考試、訓練、實習等階段性，需時間逐步改善。
台灣鐵路管理局車長張銘元日前在家中猝逝，外傳是過勞造成。台鐵今天公開張銘元12月班表，每天平均工時是6小時40分，也有正常休假，澄清傳言不實。
國民黨立委李彥秀上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查勞動部107年度預算時表示，台鐵去年底審查勞基法修法時反對輪班間隔時間11小時，若政府帶頭修惡勞基法，讓台鐵當慣老闆，如何相信民間可以排出好班表。
李彥秀說，此次勞基法修法，勞動部勞動及職業安全衛生研究所作為政策幕僚單位，卻未提出專業意見，針對勞研所辦理工作平衡與友善職場研究、勞資關係與勞動條件研究預算新台幣2200餘萬元，她提案刪除200餘萬元，並凍結1/3。
列席的林美珠表示，勞動部有發現台鐵的排班雖然合法，但不合理，也有跟交通部溝通過，目前行政院核定要增加台鐵人力，但由於台鐵的晉用方式特殊，需考試、訓練、實習，有階段性的晉用方式，需時間逐步改善。
她說，民進黨政府執政後，就積極在處理台鐵人力不足的問題，由行政院召開會議，邀集勞動部、交通部等相關部會進行協調，而針對人力缺口，甚至還有協調考試院，都在積極處理。
由於雙方各有立場，會議主席、國民黨召委蔣萬安裁示保留李彥秀的提案，請行政單位先與立委溝通，稍後再進行討論。1061227
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