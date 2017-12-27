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賴清德：欣然接受媒體監督 時間會說明一切[影]

發稿時間：2017/12/27 09:31

最新更新：2017/12/27 14:26

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影片來源：行政院開麥啦 YouTube頻道

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）行政院院長賴清德今天表示，他感謝並欣然接受媒體的監督。至於日前談到照服員的工作是做功德，引發外界議論，他說，外界也許有所誤解，但他不以為意，相信時間會說明一切。

賴清德今天在行政院舉行年終記者會。媒體詢問，日前功德說引起議論，也引發勞團的批評，以及他從地方到中央，對媒體生態是否有不同的看法？

賴清德回應表示，媒體是第四權，他對媒體的監督表達感謝，他舉例，擔任台南市長的期間，媒體報導有助他發現台南某些地方的問題，也幫助他了解行政團隊的表現。

對於媒體的監督，他說，自從政以來他都秉持「有則改之，無則嘉勉」的態度。

至於引發議論的功德說，賴清德表示，經過一個多月，大家應該看得比較清楚，那天的談話，他的原意不是說要放任照服員低薪不管，還要他們額外付出當作做功德。事實上，從他擔任立委到台南市長，他很清楚照服員的辛苦與薪資問題。

他說，總統蔡英文上台後，提出長照2.0的政策，照服員月薪會提高到新台幣3萬2000元以上，看個別照護員工作的狀況，薪水還可以更高。

賴清德說，他的意思並不是忽視照服員低薪不管，只是想要表達，照顧長者、身心障礙者、失智者，等於也是做善事，像在累積功德。也許當時第一手的報導，不是那麼完整，但他相信，時間一拉長，大家應該可以看得很清楚。

他指出，當天的發言是有感而發，他擔任台南市長期間，去年發生大地震，若沒有台灣社會善心力量，台南市無法單獨面對這個困難。他也發現，當周邊國家發生困難，例如日本、中國、南亞海嘯等，台灣人民也都慷慨解囊，所以「台灣社會真的是一個功德台灣的社會」。

賴清德說，這是他擔任台南市長的經驗，外界對他的談話「也許有一些誤解」， 但他不以為意，相信時間可以說明一切。

另外，媒體也詢問最近民調下滑的狀況，賴清德回應，民調直接反映民眾對行政院的整體觀感，民調低或是民調滑落，必然是行政院有很多地方需要檢討，「這部分我們會持續加油」。1061227

行政院長賴清德（圖）27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日行政院長賴清德（圖）27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

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