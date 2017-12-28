營收紅利衰減 5大電信喊苦

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，每次電信網路升級，都給電信帶來許多沉默成本。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北28日電）電信業營收紅利衰減，5大電信感嘆「越來越辛苦」；尤其5G需要昂貴投資能否回本要打問號，加上外來OTT搶占電信業辛苦建設資源，盼政府思維法規跟上，助產業轉型。



台灣通訊學會今天舉辦年會「2018通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，5大電信總經理今天出席，針對「電信產業發展趨勢與關鍵議題」討論，並頻頻向政府建言。



國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗今天表示，每次電信網路升級，都給電信帶來許多沉默成本，電信業者也許會有疑問，「4G都還沒有回收，5G又要來了」，對此，業者充滿焦慮和好奇，要以用戶需求為依歸？還是「隨G逐流」。



中華電信總經理謝繼茂表示，觀察過去中華電營收的趨勢，2005年雖引進3G，但卻沒有讓營收一路往上，第二次爬升則是2009年受惠iPhone帶起的行動上網迅速成長為另一個營收高峰，但2012年起營收下滑，主要面臨OTT崛起、語音收入衰退。



他指出，雖然數據不斷成長，但抵不過傳統核心的語音業務衰退，全球電信業者都在找尋商機，包括影視服務、物聯網、資安、雲端、大數據、AI人工智慧等，都是有極具成長潛力的轉型方向。



在後匯流時代，電信業面臨許多競爭，謝繼茂認為，OTT應落地登記、避免監管失衡，影響民眾權益及國家競爭力。



台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，「2017年情況也不怎麼好」，市場吃到飽方案沒有停止前，數據不斷往上，全市場4G用戶平均數據使用量達13.2GB是3G時代的3.8倍，但用量增加，營收卻沒有增加，可以斷定2018年營收會繼續往下。



聯邦通訊委員會（FCC）日前通過廢除「網路中立性」的規定，鄭俊卿認為，這將是電信業的契機，可在OTT時代創造三贏模式，尤其OTT業者有9成來自國外，應該要有合理分潤；將能避免「電信辛苦拿錢建設網路，卻讓外來業者免費在上頭跑」的困境。



鄭俊卿說，電信業創新最大的障礙就是「政府」，盼政府法規與時俱進，否則現在已經落後中國大陸5到10年。



遠傳總經理李彬表示，「這兩年電信業確實很辛苦」， 4G高速帶動頻譜網路需求，業者必須拚命建設，但第一線同仁也面臨「民眾都希望基地台不要蓋在我家附近」的困境。



李彬也對政府喊話，「政府希望導入更多元競爭，但對於電信產業的整體政策藍圖是什麼？是否有機制能真正創造多元競爭的局面」。



台灣之星總經理賴弦五則針對頻譜提出建言，台灣消費力不夠，用戶能快速從3G轉換到4G，業者推出超低資費是最大功臣，但要升級到5G，電信業者投資昂貴，能否提高收費，還要打個問號；執照年限拉長已為世界先進國家及產業共識，2G時代訂定的頻率單價制，不該再沿用，盼NCC審慎規劃國內頻譜釋出。



亞太電信總經理陳永正表示，5G具有低延遲等特性，但投資昂貴，電信業者扮演的是維運角色，OTT、物聯網業者將拍手叫好，他也指出，台灣若沒有迎頭趕上，將會大幅落後，電信業者則期盼各界把餅做大。1061228