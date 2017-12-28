體育協會爆人頭會員 林德福：5協會送法辦

民進黨立委28日在立法院召開記者會，認為有些單項體育協會進行改組過程，疑似已發生大量人頭灌票行為；體育署長林德福（右）28日表示，已將保齡球、軟式網球等5個有問題的協會移送檢調調查。中央社記者吳翊寧攝 106年12月28日