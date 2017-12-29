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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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陸律師看李明哲案 有組織是判刑關鍵

發稿時間：2017/12/29 09:45

最新更新：2017/12/29 09:54

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中國大陸維權律師莫少平（圖）分析李明哲案指出，陸方認定有組織是關鍵，但剝奪李明哲政治權利「有點笑話」。至於能否提前釋放，兩岸關係好壞有影響。（資料照片）中央社記者尹俊傑北京攝 106年12月29日中國大陸維權律師莫少平（圖）分析李明哲案指出，陸方認定有組織是關鍵，但剝奪李明哲政治權利「有點笑話」。至於能否提前釋放，兩岸關係好壞有影響。（資料照片）中央社記者尹俊傑北京攝 106年12月29日

還原李明哲專題（中央社記者尹俊傑、張淑伶北京－上海29日電）李明哲遭判刑，中國大陸維權律師莫少平指出，陸方認定有組織是關鍵，但剝奪政治權利「有點笑話」。至於能否提前釋放，兩岸關係好壞有影響。

非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國大陸指控「顛覆國家政權罪」案11月28日一審宣判，李明哲被判處5年有期徒刑、剝奪政治權利（褫奪公權）2年。

曾代理政治犯、良心犯等眾多敏感案件的莫少平接受中央社記者訪問時說，李明哲案有兩點值得關注。

中國大陸檢方指控，此案另名被告彭宇華制定「梅花公司」運作計劃書，確定「建立政黨、推翻國家現行政治制度」的終極目標。莫少平過去代理涉及顛覆國家政權的案件，都有政黨組織或綱領，但李明哲主要在網路QQ群交流，意味陸方關注面從實體組織延伸到網路空間。

其次，李明哲是首名遭陸方依「顛覆國家政權」定罪判刑的台灣人。莫少平說，他很少聽說有境外人士涉嫌此罪而被追究刑事責任。

他表示，儘管李明哲很多行為在台灣發生，但中國大陸刑法規定，在境外對中國大陸犯罪，陸方也有管轄權，可追究責任。此外，院方認定李明哲為「積極參加者」，判刑5年，符合相關法律規定的量刑幅度，「你也不能說它沒有法律依據」。

大陸維權律師隋牧青認為，台港澳民眾評論大陸政治不足為奇，之所以「挑中」李明哲，應該和李明哲經常與大陸境內人士見面互動、以及他曾經擔任民進黨黨工的身分有關。

關於起訴書對李明哲「罪行」的指控，像是：組成議論時政的網路圍觀群組；決定成立以建立政黨和推翻國家基本政治制度為目標的梅花公司；李明哲與異議人士通訊時曾提及「從不覺得要排斥暴力革命」。在大陸維權律師滕彪及隋牧青眼裡，都認為並不違法。

滕彪說，大陸的維權律師也常組成網路群組討論時事，就算要以李明哲散布的言論定罪，也應該是罪刑較輕的「煽動顛覆國家政權罪」；此外，檢方也無法證明一家沒有成立的「梅花公司」究竟做了什麼。

「如果中國人不自由，台灣早晚會被奴役。」隋牧青說，中國的事和台灣關係很大，「我相信李明哲也看到中國對台灣的重要。他是愛中國也愛台灣的人，對這樣一個人，我們都該為他發聲。」1061229



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