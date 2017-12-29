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李大維對護照出包道歉 會負該負的責任[影]

發稿時間：2017/12/29 12:57

最新更新：2017/12/29 13:52

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外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植美國機場圖樣，外交部長李大維（前中）29日赴領務局向基層同仁們慰問打氣，並表示會負起應負的責任。中央社記者孫仲達攝　106年12月29日外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植美國機場圖樣，外交部長李大維（前中）29日赴領務局向基層同仁們慰問打氣，並表示會負起應負的責任。中央社記者孫仲達攝　106年12月29日

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）第二代晶片護照出包引發風波，外交部長李大維今天前往領務局為基層員工打氣，他也對國人表達歉意，他說自己絕對要負該負的責任，「對我來講，去留從來不是問題」。

此外，有關領務局長與駐加拿大代表的繼任人選，李大維坦言目前還沒確定，預計元旦過後將向總統、院長報告，但最後的裁示「還需要一段時間」。

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，經網友發現後，外交部緊急處理，並公布懲處名單，由於外界爭議甚多，他今天上午特地到領務局向基層員工一一握手打氣，隨後接受媒體訪問。

面對媒體詢問對龔中誠是否有處分過當問題，李大維說，領務局局長是機關首長，權力責任跟一般司處長不一樣，這次決定前後任領務局長都負行政責任，「是經過深思熟慮」，不是草率的決定。

至於是否有高層下令？李大維說，絕對沒有，是他決定的，但行政上仍須高層批准，高層也接受他的建議。這樣的決定符合比例原則，至於為何第一時間沒有給龔中誠說明的機會，李大維則強調，因為已將當初整個流程查證清楚。

龔中誠調回台灣後，李大維說，希望他繼續留在外交體系工作。

同時，李大維也對媒體表示，他的去留不是他決定，是總統跟院長決定的，不過他絕對要負該負的責任，「對我來講，去留從來不是問題」。

李大維說，他今天到領務局是希望為領務局員工打氣，告訴他們部長支持他們的工作，也了解他們的辛勞與成績。針對這次事件，他說，外交部有許多需要改進跟檢討，在各層級，從基層到部長，都要再檢討。

晶片護照圖樣發生失誤，外交部27日舉行記者會表示，領務局長陳華玉降調外交部參事，前領務局長、現任駐加拿大台北經濟文化代表處代表龔中誠調部辦事，即日起生效。1061229

影片來源：中央社
外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植，外交部長李大維（前左）29日到領務局向基層同仁們慰問打氣。中央社記者孫仲達攝　106年12月29日外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植，外交部長李大維（前左）29日到領務局向基層同仁們慰問打氣。中央社記者孫仲達攝　106年12月29日

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