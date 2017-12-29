/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

金融監理沙盒三讀 實驗期3年全球最長

發稿時間：2017/12/29 15:02

最新更新：2017/12/29 17:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院長蘇嘉全29日敲下議事槌，正式宣布三讀通過俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例草案。中央社記者孫仲達攝　106年12月29日立法院長蘇嘉全29日敲下議事槌，正式宣布三讀通過俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例草案。中央社記者孫仲達攝　106年12月29日

（中央社記者王承中台北29日電）立法院今天三讀通過金融科技發展與創新實驗條例，俗稱「金融監理沙盒」，明定金管會核准辦理創新實驗期間以1年為限，可延長1次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。

為建立安全的金融科技創新實驗環境，以科技發展創新金融商品或服務，促進普惠金融及金融科技發展，並落實對參與創新實驗者及金融消費者的保護，立法院院會下午三讀通過金融科技發展與創新實驗條例，明定主管機關為金融監督管理委員會（簡稱金管會）。

三讀條文明定，主管機關核准辦理創新實驗期間，以1年為限，但創新實驗期間屆滿1個月前，可向主管機關申請核准延長，以一次為限，最長不得超過6個月。若創新實驗內容涉及應修正法律，延長不以一次為限，全部創新實驗期間不得超過3年。

實驗期最長3年的規定，也超過英國的3至6個月、新加坡6至9個月，以及澳洲的12個月，是目前全球最長的實驗期間，讓申請實驗金融創新的業者有更長的時間驗證。

三讀條文也明定，主管機關就創新實驗申請進行審查，應召開審查會議，並在60天內完成審查。會議成員包括專家、學者及相關機關(構)代表。

專家學者的比例，初審時為強調要多納入業界最新觀點，條文明定應超過總額1/2，但昨天朝野協商時，民進黨團表示因牽涉公共利益龐大，基於責任政治，希望審查時由政府把關，提出不得少於1/3，但不得超過1/2。朝野最終表決通過民進黨的意見。

當創新實驗具有創新性、有效提升金融服務的效率、降低經營及使用成本或提升金融消費者及企業的權益，若須修法，三讀條文明定，主管機關應於實驗屆滿後3個月內完成相關金融法律的修正條文草案，並報請行政院審查。

另外，三讀條文明定，當創新實驗範圍涉及主管機關或其他機關訂定的法規命令，主管機關得會商其他機關同意後，核准實驗期間排除該等法規命令的適用，並免除申請人相關行政責任，但洗錢防制法、資恐防制法及相關法規命令或行政規則不得排除。

何謂金融監理沙盒（Regulatory Sandbox），曾任金管會主任委員的中國國民黨籍立法委員曾銘宗告訴中央社記者，沙盒一詞源自於程式設計，是讓設計出的程式先在封閉空間試驗運作，防止影響系統。為鼓勵金融科技創新，避免新金融科技造成風險或危害消費者權益，需先在可控管環境下測試一段時間，目前英國、新加坡與香港都有類似機制。 1061229

延伸閱讀》金融監理沙盒樹重要里程碑 3分鐘看懂

延伸閱讀》金融監理沙盒三讀 業者盼勿成創新絆腳石

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP