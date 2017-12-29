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國防自主 總統：強化國防戰力守護國家安全[影]

發稿時間：2017/12/29 15:54

最新更新：2017/12/29 17:11

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總統蔡英文29日到桃園參訪中科院研發展示館，了解國防自主研發成果並與媒體進行年終茶敘，開放媒體提問。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日總統蔡英文29日到桃園參訪中科院研發展示館，了解國防自主研發成果並與媒體進行年終茶敘，開放媒體提問。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日

（中央社記者范正祥台北29日電）總統蔡英文今天與媒體年終茶敘談話時表示，身為中華民國的三軍統帥，她給自己最重要的任務之一，就是永遠都是持續強化國防戰力，守護國家安全的總統。

蔡總統、副總統陳建仁今天參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。

她說，選在中科院舉辦，因為這裡是台灣國防科技重鎮，在此召開記者會，是為凸顯國防自主，因為目前所處環境瞬息萬變，每一個國家的執政當局都在重新思考並檢視國家整體的安全戰略，尤其台灣身處多變的環境，加上中國大陸在區域內軍事擴張的企圖心越來越明顯，從解放軍頻繁活動可以看出端倪，台灣應該如何找到定位，非常重要。

總統強調，台灣必須捍衛主權維持區域和平穩定，不能靠別人，尤其必須提升自身的國防能力。身為總統，有責任捍衛國家，維繫區域的和平與穩定。

對此，總統宣示，每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長。國防自主不會是口號，是每天全力實踐的工作。

蔡總統說，要維持區域的和平和與繁榮，兩岸關係是重要的關鍵，她要請國人同胞放心，兩岸關係不會暴走，不會加速，也不會走回在國民黨威權時代不相往來的老路。1061229

【直播】2017總統府年終媒體茶敘

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【直播】2017總統府年終媒體茶敘part2

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