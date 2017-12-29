/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

總統：中國領導人理性 應不會對台動武

發稿時間：2017/12/29 20:10

最新更新：2017/12/29 20:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文29日與媒體年終茶敘談話時表示，每年國防預算都會在合理的範圍內穩定成長；國防自主不會是口號，是每天全力實踐的工作。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日總統蔡英文29日與媒體年終茶敘談話時表示，每年國防預算都會在合理的範圍內穩定成長；國防自主不會是口號，是每天全力實踐的工作。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日

（中央社記者侯姿瑩、范正祥桃園29日電）共機演訓頻繁，總統蔡英文表示，這牽涉整個東亞情勢，台灣並非單獨面對。蔡總統認為，中國大陸領導當局應該是一個理性決策者，對台動武應該都不在他的決策思考裡面。

蔡總統、副總統陳建仁今天參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。媒體詢問，中國軍機活動頻繁，加上東亞情勢動盪，台灣該如何因應？蔡總統說，這「不是台灣自己面對的局勢」，而是整個區域內國家共同面對的局勢。

蔡總統表示，面對這樣的局勢，每個國家有各自的戰略，很重要的是要跟周邊國家保持溝通、相互合作。因此，台灣隨時跟周邊、想法相近的國家保持密切溝通，相互交換意見。

面對極具挑戰的情勢，蔡總統說，須在不斷溝通、不斷交換意見的過程中，「取得動態平衡」。

媒體問到是否對中國大陸軍事擴張及頻繁的機艦活動感到憂心？蔡總統說，大陸這些軍事活動，牽動的不只是台灣的情勢，而是整個東亞情勢，台灣並不是單獨面對這個問題。東亞其他國家也都在密切注意這個情勢，「大陸的動機和企圖，我們也在持續觀察」。

蔡總統表示，相信今天中國大陸的領導當局應該是一個理性的決策者，任何對台動武的可能性，應該都不在他現在的決策思考裡面。

總統指出，事實上這個區域的所有國家，對於區域和平穩定，都有一致的看法，連中國都很難排除這樣的看法，也就是兩岸的問題絕對不會是軍事武力的解決，而是會以和平的方法面對不同的意見、立場。

談到兩岸關係的發展，蔡總統說，她從去年520上任至今，歷經了500多天，兩岸關係基本上仍然是維持穩定的局面。雖然過去一年多來，兩岸關係歷經一些事情，但雙方的交流基本上也都維持住。

媒體詢問，蔡總統從政以來，被公認的長才之一是談判，在兩岸關係上面如何發揮？蔡總統回答時笑稱，這就要看怎麼定義談判，談判不一定是用語言或是用文字。另外，談判也不一定是解決現在兩岸關係問題的唯一方法，包括政策和政務處理，以及兩岸的互動，這些都與兩岸關係有關。

至於日前新黨發言人王炳忠因涉共諜案遭搜索，是否影響兩岸關係？蔡總統強調，王炳忠的事情是司法案件，不是政治案件，不需要從政治的角度解讀，她也期待中國大陸能以民主國家的司法案件來看待這件事情。

媒體問及兩岸文化交流頻繁，媽祖是「外國人」嗎？蔡總統幽默地說，她在西元2000年擔任行政院大陸委員會主委時第一個碰到的問題，也是媽祖的問題，當時「媽祖想直航到湄州」。今天她擔任總統，還是得面對媽祖的問題。

蔡總統表示，宗教無國界是普世看法，從來沒有人會去辨識耶穌基督和穆罕默德是哪一國人。宗教的基本價值在於希望能普及至所有人，也照顧所有人的感受，佛祖看眾生也都是平等。

她說，追隨信仰，真正要學到的是平等、不帶分別的心。信仰是沒有國界，媽祖是兩岸很多人的信仰，也是華人世界的共同信仰，媽祖的信仰文化是華人世界的共同資產，也是兩岸共同珍惜的宗教資產。1061229

【直播】2017總統府年終媒體茶敘

中央社新聞粉絲團貼上了 2017年12月28日


【直播】2017總統府年終媒體茶敘part2

中央社新聞粉絲團貼上了 2017年12月28日



延伸閱讀》總統：兩岸關係不會暴走也不會僵住

延伸閱讀》解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

延伸閱讀》與媒體進行年終茶敘 蔡總統致詞全文

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 總統國防共機
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP