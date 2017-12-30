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最低工資傳本外勞脫鉤 賴揆：錯誤報導

發稿時間：2017/12/30 00:24

最新更新：2017/12/30 00:49

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29日是立法院第4會期最後一次院會，行政院長賴清德（中左）深夜到議場向立法院長蘇嘉全（後右3）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（後右2）等人致意。中央社記者施宗暉攝　106年12月29日29日是立法院第4會期最後一次院會，行政院長賴清德（中左）深夜到議場向立法院長蘇嘉全（後右3）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（後右2）等人致意。中央社記者施宗暉攝　106年12月29日

（中央社記者溫貴香台北29日電）勞動部民調顯示近6成民眾反對修七休一，行政院長賴清德表示，這是一個月以前的民調，與政院掌握的民意還是有些不同；至於外傳最低工資法傾向本外勞脫鉤，賴清德澄清，這是錯誤報導。

在立委要求下，勞動部29日公布11月所做的民調，包括延長加班工時、休息日加班費核實計算、七休一等議題，都是不到4成勞工認為需要調整，其中爭議最大的七休一，有58.4%勞工認為不需要調整。

29日是立法院這個會期最後一次院會，從上午9時開到晚間11時許，處理近30個重要法案，賴清德晚間特別抵達議場向立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨團副幹事長蔡易餘等立委致意感謝。

賴清德會後受訪表示，這個會期總共通過90幾個法案，包括預算案、其他法案等，非常感激，過去他在立法院的時候，會期最後一天都在審預算；希望接下來臨時會能夠通過一些重要法案，包括總預算案、稅改案、攸關一例一休的勞基法部分條文修正草案。

至於一例一休的修法，賴清德表示，勞動部後來也對外說明，行政院目前都有掌握民意，行政院所掌握的民意，情況與勞動部公布的民調，「特別是它是一個月以前的民調，還是有些不同」。

對於外傳行政院高層支持外勞、本勞基本工資脫鉤一事，賴清德說，勞動部已經澄清，這是一個錯誤的報導。1061229

延伸閱讀》勞動部調查 近6成勞工反對修七休一

延伸閱讀》立法院開夜車清倉法案 本會期通過91案

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