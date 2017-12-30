放鬆打球 戴資穎在新德里輕取印度對手

（中央社記者康世人新德里30日專電）世界球后戴資穎代表印度粉碎大師隊，在新德里的印度羽球超級聯賽繼續以放鬆的心態面對比賽，最後以15比5、15比6直落二比數擊敗印度年輕選手菈吉（Rasika Raje）。



戴資穎今年在國際羽球賽事大放異彩，抱走5座羽球超級賽冠軍獎盃。對能有這樣的表現，她在印度受訪時自認歸功於心態成長，在訓練和比賽中都保持放鬆，也不害怕會失去球后寶座。



戴資穎代表印度總理莫迪家鄉古茶拉底省首府阿默達巴德粉碎大師隊（Ahmedabad Smash Master），於印度羽球超級聯賽出戰海得拉巴獵人隊（Hyderabad Hunters）的印度年輕選手菈吉時，同樣可感受到她打球很放鬆。



球賽中，戴資穎用巧妙的控球技巧與吊球，讓對手頻頻失誤，最後輕鬆以15比5、15比6直落二擊敗菈吉。



特別的是，戴資穎的印度和丹麥等國隊友，賽前還先跟她學好簡單的華語，在比賽中多次以華語高喊「戴資穎，加油」，為她打氣。



戴資穎指出，與隊友們經常在各項賽事遇到，已彼此很熟悉，他們特別在賽前跟她學了一點華語為她加油，讓她很開心。



對今天的對手，戴資穎說，印度選手其實很優秀，菈吉只是因為年輕還缺乏經驗，多磨練後一定會更好。



雖然還沒機會在這次賽事中遇到印度世界排名第3的羽球好手辛度（Pusarla V. Sindhu），但戴資穎過去已與辛度多次較量，取得8勝3負的好成績。



戴資穎稱讚辛度身材高大、速度快，如果再次與辛度比賽，雙方都差不多，都有機會贏球。



戴資穎的指導教練賴建誠榮獲106年體育運動精英獎「最佳教練獎」，他對獲獎也謙虛地表示，只是盡力扮演好教練的角色，不敢居功。



中華民國駐印度代表田中光與代表處多名官員也到球場觀戰、致贈水果，為戴資穎加油，並在賽後鼓勵戴資穎再接再厲，為國爭光。1061230





駐印度代表田中光（左）29日晚在新德里觀看台灣的世界球后戴資穎（中）在印度羽球超級聯賽的賽事，賽後探視戴資穎為她打氣。中央社記者康世人新德里攝 106年12月30日