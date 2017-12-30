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關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
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總統請吃摩斯早餐 鼓勵企業幫員工加薪

發稿時間：2017/12/30 15:15

最新更新：2017/12/30 15:34

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總統蔡英文說，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。（照片取自蔡英文臉書 www.facebook.com）總統蔡英文說，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。（照片取自蔡英文臉書 www.facebook.com）

（中央社記者范正祥台北30日電）總統蔡英文今天前往摩斯漢堡捧場，請幕僚吃早餐。蔡總統說，摩斯明年元旦起開始要幫員工加薪，可支持一下。

蔡總統下午在社群網站臉書（facebook）貼文表示，「昨天年終記者會結束，今天想說找幕僚請他們吃個早餐。問他們要吃什麼，他們七嘴八舌。後來我說去吃摩斯好了，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。」

總統府發言人林鶴明說，蔡總統有注意到摩斯明年幫員工加薪。蔡總統在速食店用餐時，和一般消費者一樣，座位也沒特別安排。

摩斯漢堡26日發布新聞稿表示，到今年底在台灣已有258間門市，近年來營收穩定成長，員工近5400人，為激勵員工表現、照顧門市辛勤員工，摩斯漢堡於明年元旦起全台門市全面調整薪資結構，平均調幅約4.2%。兼職人員則由原本每小時新台幣133元調漲為140元，符合基本時薪。1061230

昨天年終記者會結束，今天想說找幕僚請他們吃個早餐。問他們要吃什麼，他們七嘴八舌。後來我說去吃摩斯好了，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。

蔡英文 Tsai Ing-wen 貼上了 2017年12月29日



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