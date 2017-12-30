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達比修有待價而沽 大聯盟紐約洋基想網羅

發稿時間：2017/12/30 17:22

最新更新：2017/12/30 17:55

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大聯盟紐約洋基隊有意網羅日籍投手達比修有，不過能否談妥薪資，是洋基延攬達比修有的關鍵。（檔案照片／共同社提供）大聯盟紐約洋基隊有意網羅日籍投手達比修有，不過能否談妥薪資，是洋基延攬達比修有的關鍵。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）日籍投手達比修有因世界大賽表現失常而失意於洛杉磯道奇隊，不過他在自由球員市場仍奇貨可居，不少球隊包括東岸的紐約洋基隊有意網羅他，但關鍵在於薪資議價能否談妥。

根據美國職棒大聯盟MLB官網報導，為強化投手群的輪值陣容，洋基球團的目光正轉向達比修有。

美國運動網站FanRag Sports專欄作家海曼（Jon Heyman）披露，洋基喜歡達比修有，若薪資能談得攏，洋基確實會認真考慮，網羅這位日籍右投。

MLB官網指出，達比修有與芝加哥小熊隊的賽揚獎強投艾利耶塔（Jake Arrieta），都是今年自由球員市場的大咖，達比修有曾4度獲選明星球員。

儘管今年世界大賽他的表現不盡理想，尤其道奇對陣休士頓太空人隊的關鍵第7戰他承擔敗投，不過剛結束的球季，達比修有防禦率3.86累計209次三振，表現不俗。

即因如此，達比修有投入自由球員市場待價而沽，這位31歲的球員已接觸不少頂尖球隊，包括世界大賽曾封王的太空人與小熊，而明尼蘇達雙城也對他感興趣。

與此同時，洋基敲定與37歲左投沙巴西亞（C.C. Sabathia）再簽一年合約，若能網羅右投達比修有，則這支東岸勁旅的投手陣容將更完整。

不過考量巨額奢侈稅的因素，能否與達比修有談妥薪資給付，是洋基可否如願延攬這位日籍投手的關鍵。1061230

延伸閱讀》達比修有世界大賽苦吞敗投：痛感將存留一陣子

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