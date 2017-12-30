外交部：錯印護照共55萬本 都未付款

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，領務局決定將第一批新版護照20萬本全部回收，重新印製。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、陳政偉台北30日電）立委指外交部委託中央印製廠印製第二代晶片護照，已印製75萬本，因圖樣出包需重印，國庫損失3億多元。外交部說，採購55萬本新版晶片護照，分批取得，目前都未付款。



此外，中央銀行表示，中央印製廠是接受外交部委託印製護照，不便對外表示意見，由外交部統一回應；截至發稿時為止，記者仍無法取得中央印製廠回應。



外交部發言人李憲章告訴中央社記者，外交部領事事務局向中央印製廠採購55萬本第二代晶片護照，「並無印製75萬本護照之情事」。先前已驗收20萬本第二代晶片護照，因內頁圖稿誤植，全數退回中央印製廠重印，這筆款項約新台幣8000萬元，外交部至今尚未支付。



李憲章說，中央印製廠須全數印製符合規格圖樣的護照，待領務局驗收合格後才會付款，因此並沒有所謂印製75萬本護照，造成國庫損失3億元的情形。



根據政府採購網資料顯示，領務局的標案今年7月由中央印製廠得標，負責製作現行版晶片護照65萬本與新版晶片護照55萬本，共120萬本，決標金額約新台幣4.8億元。



知情人士表示，採購新版護照採分批驗收的方式，先前已驗收20萬本，原本預計25日正式發行後，近日再赴中央印製廠，進行剩下35萬份的驗收工作，但因發生圖案誤用事件而取消。



時代力量黨籍立法委員黃國昌下午在臉書貼文指出，印錯的護照不只20萬本，事實上，另外還有55萬本已經印好，原本外交部週四要驗收，但後來緊急取消。



黃國昌說，這些護照「目前藏在中央印製廠的第二庫房」，連監察委員昨天去調查時，都沒被發現，他質疑中央印製廠隱瞞、欺騙。



第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，領務局決定將第一批新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣並重印。1061230





印錯的護照，豈只20萬本！實際的損失，早就超過3億元！即將邁向新的一年很多朋友勸我要溫和柔軟一點不要那麼尖銳我知道他們的好意也勉勵自己要改進只不過，看到違法失職的官員在浪擲納稅人的錢之後還臉不紅、氣不喘的繼續推諉塞責、... 由立法委員 黃國昌貼上了 2017年12月29日





延伸閱讀》內頁圖樣出錯重印 新版護照擬明年2月重新發行