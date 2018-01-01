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共機擾台恐故障迫降 專家：我需兵推因應

發稿時間：2018/01/01 08:44

最新更新：2018/01/01 15:28

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中共軍機頻繁遠海長訓，專家擔心共機恐發生故障或迫降，人道救援將涉及美日與兩岸，建議應預作兵棋推演研擬因應計畫。圖為中共轟6K。（檔案照片／中新社提供）中共軍機頻繁遠海長訓，專家擔心共機恐發生故障或迫降，人道救援將涉及美日與兩岸，建議應預作兵棋推演研擬因應計畫。圖為中共轟6K。（檔案照片／中新社提供）

共機擾台專題（中央社記者林克倫、呂欣憓台北1日電）中共軍機頻繁遠海長訓，國防部官員分析，目的並非全衝著台灣，而是對周邊國家產生軍事壓力。但專家擔心共機恐發生故障或迫降，人道救援將涉及美日與兩岸，建議我方應預作兵棋推演研擬因應計畫。

中共軍機艦密集遠海長訓，突破第一島鏈，頻頻測試台、美、日、韓底線，升高區域緊張局勢。根據國防部公布的106年國防報告書，從105年8月到106年12月中，中共機艦擾台高達25次。

空軍資深官員分析，從解放軍跨第一島鏈遠訓飛航模式看來，並非完全衝著台灣，而是對周邊國家產生軍事壓力，並蒐集相關軍事武器參數、空中動態處置模式、分析各國應對方式，是一舉數得的軍事著眼。

官員指出，駐防在日本西南離島的各種防空系統參數，是中國大陸極欲蒐集的重要情資，解放軍數次派出圖-154電偵機，有系統地偵蒐潛在對手的電磁參數，甚至利用機載的合成孔徑雷達，描繪日本各離島重要訓練空域與基地周邊的立體圖像，箝制美、日欲藉新系統防堵大陸的企圖。

「他們在情蒐，我們也在情蒐他們」，另一位空軍資深官員強調，國軍持續保持戰備並觀察中共動作，藉著共機起飛的機場、頻次、架次和掛載武器，可以看出中共目前的武力，也可以算出共機的妥善率和戰備時間，軍方能更加了解共軍的戰備狀況。

官員也強調，國軍除了必須保持高度警戒，仍要防範本身電磁參數的安全與保密，才能保有真正自主的空防戰能力，確保台海安全穩定。

以目前中共軍機遠海長航看，中正大學戰略與國際事務研究所專案助理教授林穎佑指出，關注焦點不在開火或發射飛彈等開戰行為，而是「非人為」意外因素，更多是像天候突然變差、共機發生故障等情事。

他指出，現今發生如2001年美國海軍EP-3偵察機，因中共軍機「挑釁」而擦撞意外事件的機率不高；機率更高的是像2015年4月美國海軍陸戰隊所屬F/A-18戰機，因發生緊急狀況轉降台南機場，「機械總會有故障的可能性」。

他指出，試想像、若共軍有架軍機出現機械問題，我空軍海軍或國防部、陸委會與海基會等政府部門該如何處置？要迫降？我方要不要救？

林穎佑強調，我方是不是該先有一套標準作業程序（SOP）？這才是真正的危機管理。不能等到真的有狀況出現再來處理，應先有一些想法，先透過兵棋推演所有可能性、預作準備。

此外，兵棋推演也不能僅考慮我方。他指出，若真發生意外，美國在台協會（AIT）是否「有想法」，也想扮演某些角色？若事故地點有美國、日本船艦，又該如何處置？這些問題不僅中共很關心，美國日本也會關心。

林穎佑指出，儘管共軍都會在演訓海域預置救援船艦，但難以全面顧及，而轟6K從巴士海峽前出第一島鏈，若戰機出現機械故障，距離最近、最有能力第一時間去營救的就是台灣。

美日兩國與中國大陸有正式外交管道，林穎佑認為，兩岸目前的正式溝通管道雖已停擺，但可先在學者間或學界做些嘗試性的兵棋推演，先有討論與設想，「畢竟遠海長航的是共軍，解放軍自己其實更擔心！」1070101

延伸閱讀》共機擾台 專家：針對美日高於台灣

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