阿里山賞日出 三仙台雲層厚曙光未現

逾萬名遊客冒著低溫，到阿里山迎接2018年第一道曙光，當太陽升起時，遊客紛紛以相機、手機記錄這燦爛一刻。中央社記者江俊亮攝 107年1月1日

（中央社記者黃國芳、江俊亮、李先鳳嘉義1日電）逾萬名遊客今天清晨冒著低溫，在阿里山聆聽音樂，迎接2018年第一道曙光，當太陽升起，遊客記錄燦爛一刻。而數千民眾守候三仙台迎曙光，但因雲層厚未見曙光。



迎接2018年第一道曙光，邁向第16年的「阿里山日出印象音樂會」及邁入第19年的台東成功鎮三仙台迎曙光活動，今天都吸引大批民眾漏夜參加，不過，兩處民眾迎曙光兩樣情，阿里山遊客喜迎曙光，但三仙台則是曙光未現，民眾難掩失望之情。



嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝向中央社記者表示，阿里山今天日出時間是清晨7時3分，低溫為4度左右；當朝陽升起之際，許多遊客都發出讚嘆聲，今天清晨在阿里山迎曙光的遊客估計1萬3000多人，遊客將對高岳、祝山，以及小笠原山觀日平台擠得水泄不通，當第一道曙光乍現，遊客紛紛以相機、手機記錄這燦爛一刻。



今年邁向第16年的「阿里山日出印象音樂會」，清晨5時起在海拔2400多公尺的對高岳觀景廣場舉行，多數遊客清晨4時就摸黑起個大早，搭乘森林小火車上山迎日出，小火車班班客滿，也有遊客徒步上山賞日出。



另外，為迎接2018年台灣本島第一道曙光，數千民眾漏夜守候三仙台，清晨天微光，但因雲層厚未見燦爛曙光；大家走過八拱橋，登上三仙台島淨灘，為乾淨的海洋盡一分力量。



台東成功鎮三仙台迎曙光活動邁入第19年，清晨3時餘，先以「素人夢想舞台」揭開序曲，為早到的民眾暖身，原住民耆老以傳統儀式為大家祈福。交通部觀光局東部海岸風景區管理處響應「聯合國氣候變化綱要公約世界會議」，日出後引領民眾走過八拱橋，登上三仙台島淨灘。1070101





2018年「阿里山日出印象音樂會」1日清晨登場，逾萬名遊客冒著低溫，上阿里山迎接新年第一道曙光。中央社記者江俊亮攝 107年1月1日

2018年「阿里山日出印象音樂會」1日清晨登場，逾萬名遊客冒著低溫，在阿里山聆賞交響樂團演奏，迎接新年第一道曙光。中央社記者江俊亮攝 107年1月1日

迎接2018年，不少民眾天未亮便在北海岸著名日出觀賞景點三貂角燈塔等待新年的第一道曙光，民眾在燈塔旁尋找好位置迎接曙光。中央社記者吳家昇攝 107年1月1日

迎接2018年，不少民眾天未亮便在北海岸著名日出觀賞景點三貂角燈塔等待新年的第一道曙光，但天公不作美，未見日出，民眾引頸期盼能看見曙光。中央社記者吳家昇攝 107年1月1日

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