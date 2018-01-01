總統2018臉書首篇貼文 祝國人新年快樂

元旦升旗音樂會1日上午在總統府前熱鬧登場，總統蔡英文（棕衣）和副總統陳建仁聯袂出席。（圖取自蔡總統臉書www.facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北1日電）元旦升旗音樂會今天上午在總統府前熱鬧登場，總統蔡英文在升旗典禮後，透過臉書發出2018年第一篇貼文，祝福國人同胞新年快樂，2018幸福共好。



總統蔡英文、副總統陳建仁出席元旦升旗音樂會，在世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模領唱下，蔡總統一起唱國歌。



蔡總統隨後透過臉書（Facebook）發出2018年第一篇貼文，祝福國人新年快樂、2018幸福共好。網友回應留言迅速湧入，有人對國家施政表達不同意見，也有網友為蔡總統加油，盼她堅持改革、台灣會更好。1070101









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