臉書按讚未破百萬 羅智強不選北市長

發稿時間：2018/01/01 10:28
最新更新：2018/01/01 11:28
字級：
（中央社記者謝佳珍台北1日電）前總統府副秘書長羅智強今天表示，臉書粉絲專頁按讚數未突破百萬，他兌現承諾不選下屆台北市長，至於接下來是否參選台北市議員或立法委員，他沉澱後再思考。羅智強105年12月24日宣布3階段投入台北市長選舉，106年底前，臉書粉絲專頁衝破100萬按讚門檻，爭取社群認同，達標就參選。不過，經過一年來的衝刺，羅智強臉書粉絲專頁只有91萬多個按讚數，未突破100萬。羅智強告訴中央社記者，他兌現承諾，不選下屆台北市長。羅智強表示，之前面臨低潮，如果沒有這麼多粉絲，他無法堅持到現在，讓台灣更好、讓台北更好是他的理念，不管未來選擇哪一種人生鋪排，他都會為這個理念努力。國民黨內目前已表態參選台北市長有前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文；因為民主進步黨與台北市長柯文哲競合關係尚未確定，國民黨不急著提名，確定的提名人選要等過完農曆年後才會明朗。1070101延伸閱讀》市長選舉白熱化 鄭麗文：找回讓台北進步的力量延伸閱讀》北市選情諜對諜 藍綠都在等對方出牌
中央社新聞粉絲團
對此新聞評分：
2018跨年煙火秀
迎接2018 跨年High翻天
台中高雄遊行串聯反空污
手機版
iPhone
Android
iPad
日文電腦
English mobile
English iPhone
English Android
財經 iPhone
財經 Android