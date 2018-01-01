台日投手養成不同 飆速控球各占優勢

近幾年無論成棒、青棒國際賽，投手戰力都是一大討論亮點，2017年底台日高中棒球菁英對抗賽，4支台灣單一球隊總計約有12名投手有破140公里的球速，相較之下，日本4支明星隊（超過40所學校組成）投手球速超過140公里的僅約5名，圖為日本大阪府明星隊投手。中央社記者謝靜雯攝 107年1月1日

台日青棒交鋒 從養成到決勝（1）（中央社記者謝靜雯台北1日電）去年底台日高中棒球菁英對抗賽，邀請日本春季甲子園明星隊在內4支球隊與台灣4支高中傳統勁旅交手，台灣投手群速度亮眼，但日本投手控球、進壘角度等基本功更勝。



台灣青棒選手養成長期以來一直被拿來跟日本比較，此次交流賽日本大阪府明星隊，是由春季甲子園冠軍強隊大阪桐蔭為主體組隊，另外和歌山縣、岐阜縣、千葉縣也都是組縣內明星隊參賽。



台灣此次由平鎮高中、穀保家商、興大附農和高苑工商4支國內青棒傳統強隊迎戰，總計18場比賽，兩國場上表現伯仲之間。



近幾年無論成棒、青棒國際賽，投手戰力都是一大討論亮點，但此次比賽台灣投手速度展現優於日本，4支台灣單一球隊總計約有12名投手有破140公里的球速，平鎮高中高一投手李晨勳飆出148公里速球封鎖日本，表現令人驚豔，相較之下，日本4支明星隊（超過40所學校組成）投手球速超過140公里的僅約5名。



排除學制差異以及日本高中球隊這段時間屬於休息調整期等因素，日本大阪府明星隊總教練西谷浩一也點出對台灣投手球速印象很深刻；西谷浩一去年帶領大阪桐蔭拿下春季甲子園冠軍，也曾任2013年U18世界盃青棒賽日本代表隊總教練。





2017年底台日高中棒球菁英對抗賽，邀請日本春季甲子園明星隊在內4支球隊與台灣4支高中傳統勁旅交手，台灣投手群速度亮眼，圖為平鎮高中高一投手李晨薰。中央社記者謝靜雯攝 107年1月1日

台灣投手飆速，日本投手群則玩控球，平鎮高中總教練吳柏宏點出，從投打對決可以發現，日本投手投球角度比台灣好太多，光是玩角度，就足以讓打者一籌莫展。



興大附農教練廖宏淵也直言，這是訓練重心的差別，台灣投手牛棚時要求「投好球」，但日本卻是要求「投讓人打不好的好球」，長期訓練要求下，投球角度的細膩度自然有差別。



談起高中階段投手養成，台、日教練有不同的看法，西谷浩一表示，在日本的投手養成，最先要求基本動作固定、控球精準，再讓球員依據身體素質發揮速度；而台灣穀保家商總教練周宗志則認為，高中階段應該先拉出球速，再來修正控球，也有不少球探持相同意見，認為球員球速的拉升要趁年輕。



被問起高中階段要求速度，還是要求控球，對投手未來的發展更有幫助，西谷浩一則認為沒有哪邊是絕對正確的，長期觀察台日高中棒球，他也直言兩國實力並沒有明顯差距，反映在國際成績上，還需考量到臨場。1070101



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