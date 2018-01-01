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美麗華煙火落焰疑轉向 波及部分民眾

發稿時間：2018/01/01 14:03

最新更新：2018/01/01 14:22

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美麗華百樂園2018年跨年活動推出「愛久久」299秒星空煙火，卻疑因風勢影響煙火落焰掉落位置，造成部分民眾遭波及，均無大礙。（圖取自美麗華百樂園臉書facebook.com/miramar.taipei）美麗華百樂園2018年跨年活動推出「愛久久」299秒星空煙火，卻疑因風勢影響煙火落焰掉落位置，造成部分民眾遭波及，均無大礙。（圖取自美麗華百樂園臉書facebook.com/miramar.taipei）

（中央社記者黃麗芸台北1日電）迎接2018年到來，許多人昨晚都外出參加跨年晚會活動，但台北美麗華百樂園卻疑因風勢影響煙火落焰掉落位置，造成部分民眾遭波及，均無大礙，經救護站協助後自行離去。

美麗華百樂園2018年跨年活動推出浪漫的「愛久久」299秒星空煙火，將摩天輪上方夜空打造成台北的閃耀星空，並邀請許多知名歌手到場表演，和民眾同慶。

原本歡喜的跨年夜，卻疑似因現場風勢過大，造成煙火落焰轉向掉落到人群區，部分民眾遭波及受傷。

台北市消防局今天表示，現場救護站昨晚至今天凌晨約協助受理10餘名不適民眾，有些人表示頭暈，也有部分人自稱是遭到落焰波及，大人和幼童都有，經醫護人員協助用食鹽水清洗眼睛後，均無大礙並自行離去。

消防局說，由於是否遭落焰波及而受傷，這部分難以認定，所以無法明確統計受傷人數。1070101

延伸閱讀》迎接2018 全球接力跨年影片一次看

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