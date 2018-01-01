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企業為青年加薪 總統：會以政策獎勵

發稿時間：2018/01/01 16:23

最新更新：2018/01/01 16:41

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多年來22K的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，總統蔡英文1日說，今年政府將致力解決低薪。（中央社檔案照片）多年來22K的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，總統蔡英文1日說，今年政府將致力解決低薪。（中央社檔案照片）

（中央社台北1日電）總統蔡英文今天說，多年來22K的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，也影響他們積極投入就業市場的態度；今年政府將致力解決低薪，若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵。

總統也說，目前台灣經濟持續成長，出口也增加，而明年成長幅度或許還有一些變數，但政府會致力於維持緩步成長，同時趁機增加內需，比如政府在長照政策上調高薪水、增加人力，就能同步帶動民間人力需求。

蔡總統在回應中央社詢問時，再度談到青年低薪問題，身兼黨主席的蔡英文說，她日前已經要求民進黨中央、智庫審酌當前國內外整體經濟發展趨勢，研擬包括解決青年及弱勢問題等對策、論述。蔡英文說，青年低薪的現象，是當前許多國家的共同問題，也是台灣社會很重要的議題。

蔡總統表示，舉例來說，一個年輕人如果月入22K，假設父母又不在台北，每個月扣掉1萬元房租，剩下的錢能做什麼運用？就算能住在家裡，這樣的薪水也很難買房，他也就失去離家單飛的機會，久而久之會讓他認為，有沒有這份工作，對他的生活沒有什麼影響。

總統說，她相信現在很多人家裡都有一個打不定主意要做什麼的小孩，因為2、3萬的月薪，讓年輕人覺得「做什麼都一樣」而對未來感到焦慮；如果薪水夠好，即便工作再有挑戰性，他們也願意做。

至於如何解決這個問題，總統說，這與產業結構有關，還是要促成產業轉型，同時獎勵願意為年輕人加薪的企業，如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。總統說，政府也希望趁著經濟持續成長的時候，能將人力導入長照等需求大的行業，並且為這些從業者加薪，她期待這樣能帶動民間企業的人力需求。

長期來看，蔡總統認為，教育也是很重要的環節。她表示，學生早點進入社會比較好，最好大三大四就能和社會接軌，而且不是做一般的臨時工作，因為這類工作不容易學到專業技能，比較好的模式應該是學校教育與職業間有足夠彈性，年輕人就學後出來工作，然後有機會再回去唸書；未來希望教育體制就提供這樣的彈性。1070101

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