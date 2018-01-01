北市2輛公車追撞 11名乘客受傷送醫

台北市仁愛圓環1日下午發生兩輛公車追撞事故，造成多人受傷，均無生命危險，車禍原因仍待調查。圖為追撞車輛。中央社記者黃麗芸攝 107年1月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市仁愛圓環今天下午發生公車追撞事故，造成車上乘客8女、3男受傷，均無生命危險，分別送往3間醫院治療，兩名駕駛酒測值均為零，肇事原因仍待查。



台北市消防局大安中隊長郭乃誠今晚接受媒體聯訪時表示，下午5時47分接獲通報，北市仁愛圓環發生2輛公車追撞事故，造成數人受傷，立即派遣3輛消防車、7輛救護車前往救援。



消防局永吉分隊小隊長陳柏翰補充說明，經確認現場無安全顧慮後，統計車上傷者共計11名，為8女、3男傷患，送往3間醫院治療。



11名傷者分別送往國泰醫院（2女、1男）、仁愛醫院（4女）和台北醫學大學附設醫院（2女、2男），意識皆清醒，無生命危險。



陳柏翰指出，其中有一名7旬老婦傷勢較嚴重，無法行走；其餘均為輕傷。



肇事車輛分別為彭姓司機所駕駛的指南客運905線公車（前車），以及倪姓司機所駕駛的新店客運906線公車（後車），現場可見前車車尾毀損，後車車頭玻璃成蜘蛛網狀碎裂。



倪姓司機表示，事發當時疑似是有一輛自小客車未打方向燈就突然右轉，隨後的905線公車反應不及而急煞，才造成他煞車不及而追撞上去釀禍。



警方表示，已針對兩名駕駛進行酒測，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待後續調查。1070101