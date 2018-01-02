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涉利用王炳忠發展組織 周泓旭併案審理

發稿時間：2018/01/02 16:03

最新更新：2018/01/02 16:22

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台北地檢署查出大陸籍男子周泓旭（圖）利用新黨青年軍王炳忠等人在台發展組織，2日依違反國家安全法移請高院併案審理。（中央社檔案照片）台北地檢署查出大陸籍男子周泓旭（圖）利用新黨青年軍王炳忠等人在台發展組織，2日依違反國家安全法移請高院併案審理。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北2日電）台北地檢署查出大陸籍男子周泓旭，利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」，在台發展組織，今天依違反國家安全法移請高院併案審理。

北檢表示，因本案遭搜索、約談的王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4位新黨青年軍，在本案中是證人身分；但另有民眾告發王炳忠、林明正、侯漢廷涉及國家安全法案件，將另案釐清。

來台攻讀碩士的周泓旭，先前因涉嫌接受「大陸地區黨務機構」委託，多次遊說一名有機會接觸外交公務文件的「A男」為大陸工作，一審被依為大陸地區黨務機關在台發展組織未遂罪判刑1年2月，目前上訴台灣高等法院審理中。

北檢表示，由於周泓旭透過王炳忠等人為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機關發展組織案情，與先前起訴的遊說外交人員案情有裁判上一罪的關係，因此將本案移請台灣高等法院併案審理。1070102

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