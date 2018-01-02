檢：周泓旭吸收王炳忠3人 涉違國安法

北檢調查指出國台辦資助並利用新黨發言人王炳忠執行「星火T計畫」物色軍人等，新黨黨部2日召開記者會，王炳忠親自出面反駁北檢指控，要求應拿出證據。中央社記者王飛華攝 107年1月2日

（中央社記者蕭博文台北2日電）台北地檢署調查，大陸籍男子周泓旭受國台辦指示，資助並利用王炳忠的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」物色軍人，今天依涉違國安法將周移請高院審理。



不過，王炳忠今天回應否認聽過「星火T計畫」，至於遭指拿20萬美元，他回嗆「拿出證據來」。



北檢指出，周泓旭成功吸收王炳忠、侯漢廷、林明正等新黨青年軍，涉觸犯國家安全法為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機關發展組織罪，與先前起訴的吸收外交人員未遂案有裁判上一罪的關係，因此將本案移請台灣高等法院併案審理。



王炳忠、侯漢廷、林明正在本案中為證人，但因被民眾告發涉違國安法，北檢已另案辦理。



北檢新聞稿指出，別名甫辰的周泓旭民國103年起陸續結識王炳忠、侯漢廷、林明正，隨後接受國台辦指示，利用並參與王炳忠等人運作的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」並提供資金，藉此物色軍方人員發展組織。



北檢查出，周泓旭104年間與王炳忠、侯漢廷、林明正成立「星火秘密小組」，企圖對軍方思想滲透，並訂有獎勵制度，例如與對方成為臉書好友並經常按讚可得新台幣3000元，與對方相識見面獎金達一萬元，私約談心則有5萬元獎金。



周泓旭在計畫書中提及挖出來、打進去策略，包括結交相關部門人員，並鼓勵培養青年認同者報考軍校。林明正提供5名國軍友人資料給周，侯漢廷則提供一名軍方友人資料與合照，但侯漢廷否認。



另方面，周泓旭自104年起擔任由王炳忠成立的「燎原新聞網」顧問，以新聞網作為發展組織平台，甚至在「2015年終工作總結報告」上載明，燎原網站由國台辦全額支持。



工作報告指出，截至104年底，資助「燎原新聞網」的資金實到20萬美元，包括購置房屋的頭期款，因王炳忠父親保管不慎遺失2萬美元，今後3年每年資助新台幣1500萬至1600萬元供王炳忠使用且無須報帳，但要求王炳忠親赴北京當面領取。



周泓旭的工作報告還提到，青年寫手團隊由遠山（侯漢廷）全權負責，此團隊側重寫作、演講能力訓練，重點在培養能寫能戰，思想過硬的統派青年。



北檢表示，先前偵辦周泓旭案查扣隨身硬碟，數位鑑識還原後發現有「我系統開展台灣統派工作的做法體會」、「燎原企劃案」等12個檔案，因此另分他案偵辦，於今天偵查終結。1070102





新黨黨主席郁慕明（中）2日召開記者會，針對北檢調查國台辦資助並利用王炳忠執行「星火T計畫」物色軍人一事回應。發言人王炳忠（左2）否認聽過「星火T計畫」，至於遭指拿20萬美元，他回嗆「拿出證據來」。中央社記者王飛華攝 107年1月2日

檢控拿國台辦20萬美元 王炳忠嗆請拿證據



（中央社記者劉冠廷台北2日電）北檢調查國台辦資助並利用王炳忠執行「星火T計畫」物色軍人，資金實到20萬美元。對此，王炳忠今天回應否認聽過「星火T計畫」，至於遭指拿20萬美元，他回嗆「拿出證據來」。



新黨發言人王炳忠下午接受電子媒體訪問時表示，北檢已搜過他家，家裡有什麼東西都被搜走了，請問北檢有何真憑實據說他拿了大陸黨政軍、國台辦給的20萬美元，請拿出證據來。



台北地檢署查出大陸籍男子周泓旭，利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」，在台發展組織，今天依違反國家安全法移請高院併案審理。



對於北檢的相關指控，新黨稍晚將召開記者會回應。



至於北檢調查，周泓旭受國台辦指示，資助並利用王炳忠的「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」物色我軍人，王炳忠則說，他沒聽過「星火T計畫」。



北檢在新聞稿中指出，周泓旭年終工作總結報告中在具體載明燎原網站目前由國台辦全額支持，截至2015年底，啟用資金實到20萬美元，對此，王炳忠下午接受中天新聞專訪時說，北檢已搜過他家，家裡有什麼東西都被搜走了，請問北檢有何真憑實據說他拿了大陸黨政軍、國台辦給的20萬美元，請拿出證據來。



王炳忠說，若他真的被搜到20萬美元，他就不會無保請回，早就都轉被告。而王炳忠也否認有介紹過台灣機敏性人士給周泓旭認識，他說，若北檢再約談他會配合調查，但請再約談他們時，「不要再搞上次的飛機了」。



王炳忠也表示，北檢的新聞稿中提到周泓旭是不是指導他成立新媒體的平台，但他從2000年國中一年級時就在做個人網站，難道他從2000年就被指導了嗎？他成立新中華兒女學會，以及嘗試新媒體，都是自己做的，哪需要誰指導，既不用周泓旭指導，更不用去影射背後有國台辦在指導。1070102



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