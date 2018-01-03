王炳忠案 國防部：4名現役軍人作證無涉案

北檢調查，新黨發言人王炳忠涉違國安法。國防部發言人陳中吉（圖）3日表示，軍方有4名現役、2名退役人員接受檢方調查，以證人身分釐清案情，「到目前為止，沒有涉案」。中央社記者裴禛攝 107年1月3日
（中央社記者劉麗榮台北3日電）北檢調查，新黨發言人王炳忠涉違國安法。國防部發言人陳中吉今天表示，軍方有4名現役、2名退役人員接受檢方調查，以證人身分釐清案情，「到目前為止，沒有涉案」。
台北地檢署認定中國大陸籍男子周泓旭，透過王炳忠等人在台發展組織，依違反國安法將周泓旭移請高院併案審理。北檢也證實，王炳忠等3人另遭民眾告發涉違國安法，已列他字案被告調查。
媒體上午在例行記者會提問，是否有所謂6名軍人接受調查？陳中吉表示，有4位現役人員、2位退役人員接受調查，以證人身分釐清案情，到目前為止沒有涉案。至於現役人員最高層級，陳中吉並未說明。
陳中吉指出，現役人員有的是透過網路，上涉案人相關臉書按讚；由於此案已進入司法程序，沒有辦法進一步說明。
陳中吉指出，國防部透過經常的保防教育，將歷年來發生的共諜案，整理出幾個類型、態樣教育官兵，官兵退伍前也會再三提醒，用各種方式讓大家知道台灣所處的環境。
陳中吉說，國防部除從教育著手外，如發現有異常狀況，譬如不明金錢來源等，都會列入重點調查對象，並加強人員關懷、交友狀況等，包括官兵的眷屬到陸港澳旅遊或經商等情形也會釐清。1070103
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