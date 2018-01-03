3G年底終止影響643萬人 NCC推保障方案

因應行動通訊3G業務執照將在年底終止，NCC 3日通過用戶權益保障行動方案。（中央社）

（中央社記者朱則瑋台北3日電）因應行動通訊3G業務執照年底終止，NCC今天通過用戶權益保障行動方案，其中包括系統延續性、終端設備支援性、資費方案及服務契約移轉等4大項主要內容。



國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第782次委員會議會後記者會，宣布因應3G業務特許執照將在今年12月31日依法屆期終止，為協助業者、消費者在過渡期間平順轉移，審議通過「第三代行動通信業務終止用戶權益保障行動方案」。



根據NCC統計，全台4G用戶約2200萬戶，3G用戶則還有643萬1569戶，NCC副主委翁柏宗表示，為了系統延續性，同意電信業者可向NCC申請彈性頻率指配，到年底前的過渡期間，同一業者得使用同一頻率在3G、4G業務上。



翁柏宗表示，終端設備支援性部分，電信業者盡早揭露支援4G網路的智慧手機等設備，方便消費者選購；同時業者提供的3G移轉4G方案，應「等於或優於」原有方案內容，提高消費者移轉意願。



翁柏宗說，為了方便消費者移轉，在電信業者有登錄用戶雙證件前提下，消費者可透過電話、網路等簡易方式，完成3G合約變更服務，不需親自到門市辦理。



翁柏宗指出，等到12月31日屆期，還會給與15天過渡期，之後就沒辦法使用3G業務，這段期間，NCC會跟所有電信業者合作，積極做好3G移轉4G宣導工作。1070103