熊吃蜂蜜 黑熊媽媽：人的包容決定熊命運[影]

台灣黑熊在屏東山區尋覓蜂箱、吃蜂蜜的身影被拍攝下來，放上網路後引起熱烈討論。（取自東部台灣黑熊教育館臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）台灣黑熊在屏東山區吃蜂蜜的影片，在網路上發布後，引起熱烈討論，「黑熊媽媽」、屏科大野生動物保育研究所所長黃美秀在臉書說「人們的正確認識與包容，決定一隻熊的命運」。



去年10月底，在大約海拔400公尺的屏東山區，有蜂農發現蜂箱連續2天遭到不明破壞，懷疑是有熊出沒，他們沒有伺機圍捕，而是通報台灣黑熊保育協會。「黑熊媽媽」黃美秀立刻帶著研究團隊前往了解，確定是台灣黑熊，研判第3天熊還會來，於是建議撤走蜂箱，並架設3台監視器，果然清楚紀錄到台灣黑熊尋覓蜂箱、吃蜂蜜的身影。



這段影片近日在東部台灣黑熊教育館臉書公布，2位蜂農還興奮分享他們看到保育類動物可以被保留下來的心情。人稱「黑熊媽媽」的黃美秀昨天在臉書上分享這段影片，並以「人們的正確認識與包容，決定一隻熊的命運」為題，分享她的心情。



黃美秀說，一旦黑熊出現在人類聚落附近，不僅危機四伏，有時不免會出現村民因為害怕或基於其他動機，而主動尋熊獵殺的情況，這對於已經日益稀少的物種而言，無益是雪上加霜，也成為台灣黑熊保育最重要的挑戰之一。



黃美秀表示，近年來台灣黑熊的數量稀少且畏人，如果撇開熊被人獵殺的情況不談，黑熊危及人的生命或財產損失的紀錄可謂十分罕見。



她說，只要在預期黑熊不該出現的地方，能夠徹底斷絕可能的食物來源，黑熊通常便不會持續出現了。



黃美秀說，黑熊幸運地遇到一位善心蜂農的通報，並且願意接受和配合專業的建議，最終得以減少不必要的損失（移開蜂箱）和衝突，而大黑熊也得以速速遠離靠近人類聚落的養蜂場。



她說，「我們除了須建立對台灣黑熊正確的認識之外，透過通報系統尋求及時的專業諮詢，將有助於確保人熊平安。」



黃美秀期許新的一年，期待這樣的「熊愛」故事，能夠溫暖每一個人的心，也能慢慢在福爾摩沙島上散布開來。「那時，台灣就真的是人熊共存的幸福有熊國度了!」1070103



