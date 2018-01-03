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熊吃蜂蜜 黑熊媽媽：人的包容決定熊命運[影]

發稿時間：2018/01/03 18:35

最新更新：2018/01/03 19:20

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台灣黑熊在屏東山區尋覓蜂箱、吃蜂蜜的身影被拍攝下來，放上網路後引起熱烈討論。（取自東部台灣黑熊教育館臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月3日台灣黑熊在屏東山區尋覓蜂箱、吃蜂蜜的身影被拍攝下來，放上網路後引起熱烈討論。（取自東部台灣黑熊教育館臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）台灣黑熊在屏東山區吃蜂蜜的影片，在網路上發布後，引起熱烈討論，「黑熊媽媽」、屏科大野生動物保育研究所所長黃美秀在臉書說「人們的正確認識與包容，決定一隻熊的命運」。

去年10月底，在大約海拔400公尺的屏東山區，有蜂農發現蜂箱連續2天遭到不明破壞，懷疑是有熊出沒，他們沒有伺機圍捕，而是通報台灣黑熊保育協會。「黑熊媽媽」黃美秀立刻帶著研究團隊前往了解，確定是台灣黑熊，研判第3天熊還會來，於是建議撤走蜂箱，並架設3台監視器，果然清楚紀錄到台灣黑熊尋覓蜂箱、吃蜂蜜的身影。

這段影片近日在東部台灣黑熊教育館臉書公布，2位蜂農還興奮分享他們看到保育類動物可以被保留下來的心情。人稱「黑熊媽媽」的黃美秀昨天在臉書上分享這段影片，並以「人們的正確認識與包容，決定一隻熊的命運」為題，分享她的心情。

黃美秀說，一旦黑熊出現在人類聚落附近，不僅危機四伏，有時不免會出現村民因為害怕或基於其他動機，而主動尋熊獵殺的情況，這對於已經日益稀少的物種而言，無益是雪上加霜，也成為台灣黑熊保育最重要的挑戰之一。

黃美秀表示，近年來台灣黑熊的數量稀少且畏人，如果撇開熊被人獵殺的情況不談，黑熊危及人的生命或財產損失的紀錄可謂十分罕見。

她說，只要在預期黑熊不該出現的地方，能夠徹底斷絕可能的食物來源，黑熊通常便不會持續出現了。

黃美秀說，黑熊幸運地遇到一位善心蜂農的通報，並且願意接受和配合專業的建議，最終得以減少不必要的損失（移開蜂箱）和衝突，而大黑熊也得以速速遠離靠近人類聚落的養蜂場。

她說，「我們除了須建立對台灣黑熊正確的認識之外，透過通報系統尋求及時的專業諮詢，將有助於確保人熊平安。」

黃美秀期許新的一年，期待這樣的「熊愛」故事，能夠溫暖每一個人的心，也能慢慢在福爾摩沙島上散布開來。「那時，台灣就真的是人熊共存的幸福有熊國度了!」1070103

黑熊夜襲屏東養蜂場 善心蜂農通報 安然落幕

📢《 黑熊來吃蜂蜜啦‼️》在 東部臺灣黑熊教育館 開館一週年的今天要告訴大家一個好消息唷❤️去年年末我們在屏東山區發現有臺灣黑熊的蹤跡🐻🐻🐻經過自動相機捕捉他可愛的身影後，台灣黑熊保育協會 以 “有熊國”之註冊商標推出第一件作品，大家快來一睹為快吧～「影片由 Ark Studio 情義剪輯」-如果遇到臺灣黑熊該怎麼辦❓❗請通報 相關管理單位並且協助填寫 台灣黑熊保育協會的 “熊出沒通報系統”http://www.taiwanbear.org.tw/questionnaire -《 東部臺灣黑熊教育館》▶️開館時間：11：00~18：00(每週三、四休館)🌳🌳有單位團體來訪也歡迎預約喔!☀☀https://goo.gl/BGkc6p

東部臺灣黑熊教育館貼上了 2017年12月31日

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