陳喬恩酒駕送辦 10萬元交保

藝人陳喬恩4日凌晨傳出酒駕事件，警方依涉違公共危險罪送辦。台北地檢署訊後在早上10時30分左右諭令陳喬恩以新台幣10萬元交保。中央社記者謝佳璋攝 107年1月4日

（中央社記者黃麗芸、王揚宇台北4日電）藝人陳喬恩今天凌晨2時許開車外出購物，行經忠孝東路和復興南路口時遭警方攔檢，現場酒測值達0.67毫克，她自稱喝了一瓶多的啤酒，移送檢方後以新台幣10萬元交保。



台北市警察局大安分局新生南路派出所所長崔企英今天接受媒體聯訪時表示，執勤員警今天凌晨1時57分執行完勤務要返回派出所途中時，正巧在轄內忠孝東路三段和復興南路口發現有輛白色汽車紅燈右轉，當下予以攔截盤查。



崔企英說，由於車上駕駛陳喬恩身上有酒味，員警便請她下車進行酒測，結果酒測值達0.67毫克，警方於今天上午9時許依公共危險罪嫌將她移送台北地檢署辦理。



著居家服外出的陳喬恩，在警方調查過程中都相當配合，她坦承自己一人在家喝了一瓶多的啤酒，後來想買東西，才獨自從家中開車外出。



陳喬恩一名女性友人後來也趕到警局，一路陪同她到台北地檢署。



台北地檢署訊後在今天早上10時30分左右諭令陳喬恩以新台幣10萬元交保。1070104



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