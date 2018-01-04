陸啟用M503 國防部：威脅空防安全必驅離

中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日
（中央社記者呂欣憓、葉素萍台北4日電）中國大陸今天啟用M503北上航線及相關銜接航線，國防部表示堅決反對中共使用未經協商的航路，侵入海峽中線以東區域、威脅台灣空防安全者，國軍必定予以攔截、警告與驅離。
此外，總統府發言人林鶴明今天說：「政府對於相關狀況都有完整掌握，也會確保飛航與國防的安全無虞。」
中國上午啟用M503北上航線及相關銜接航線，至下午1時止已有7架班機飛行。陸委會主委張小月今天下午舉行記者會表示要求陸方立即停止相關飛航行動，並儘速協調雙方飛航單位啟動溝通。
國防部傍晚發出新聞稿嚴正表示，中共未經雙方協商下逕行啟用M503由南向北航路，使用W121、W122、W123航路，罔顧台海飛航安全。基於維護台灣國防安全目的，國防部堅決反對中共使用未經協商的航路。
國防部強調，國軍已加強海、空域情、監、偵作為，凡侵入海峽中線以東區域，威脅台灣空防安全者，國軍必定依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」予以攔截、警告與驅離。1070104
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