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輪班間隔少於11小時 天災或特殊狀況適用

發稿時間：2018/01/04 21:26

最新更新：2018/01/04 23:04

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勞動部表示，未來符合輪班間隔例外8小時的特殊狀況，主要是天災或特殊災難，例如有大量傷患需要救治，醫護業輪班就可能被迫調整。（中央社檔案照片）勞動部表示，未來符合輪班間隔例外8小時的特殊狀況，主要是天災或特殊災難，例如有大量傷患需要救治，醫護業輪班就可能被迫調整。（中央社檔案照片）

（中央社台北4日電）勞動部表示，未來輪班間隔也會比照7休1把關機制制定嚴格標準，符合輪班間隔例外8小時的特殊狀況，主要是天災或特殊災難，比如說在八仙塵爆有大量傷患需要救治，醫護業輪班就可能被迫調整，這些都是非常態且具有時間性的樣態。

勞動部今天草擬完成的7休1把關機制，相關規範趕在勞基法審查前夕拍板定案，是希望外界了解，政府一定會嚴格規範例假的規定。

7休1鬆綁的把關機制，和輪班間隔11小時、例外8小時的規定，也就是勞基法修正第36條和34條，最受到外界關注。勞動部次長施克和說，現在7休1鬆綁的把關機制已經定案，未來輪班間隔的把關標準，也可能比照前者的規範，由主管機關勞動部研擬並主動公布。

施克和舉例表示，符合輪班間隔例外8小時的特殊狀況，主要是天災或特殊災難，比如說在八仙塵爆案當晚，有大量傷患送到北部地區的醫療院所，此時各醫院就要緊急調派大量人力上陣；這些狀況都是非常態，且有一定的時間性。

為展現保障勞工的誠意，施克和指出，未來勞基法修正第34條和36條，行政機關都會採取雙重把關的方式處理，即中央目的事業主管機關、勞動部討論確認。

另外，勞基法修正草案在立法院會表決前夕，勞動部長林美珠身體狀況又受到外界的注意，知情人士表示，自去年10月以來，林美珠僅僅請假2天，其他時間都照常上班，近日林美珠每天都到醫院進行短暫治療後再進辦公室，上班情況非常正常，外界不必太過擔憂。1070104

延伸閱讀》7休1把關機制出爐 節日疏運等4樣態例假鬆綁

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關鍵字： 輪班勞動部勞工
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