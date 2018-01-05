龍發堂8年死近百人 死因異常雄檢調查

高雄龍發堂去年底被高雄市衛生局宣布為阿米巴痢疾及結核病的法定傳染病流行地點後，門口亦被張貼公告，平日皆維持大門深鎖。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病疫情，且近8年有97人死亡。高雄地檢署接獲情資顯示，龍發堂移送資料中疑有死因登載不實情形，檢方已分他字案，將進一步調查釐清確切死因。



高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝今天表示，衛生局輔導查核龍發堂的相關資料，獲報涉有死因等登載不實情形，檢方指派民生犯罪專組檢察官偵辦，初步查出龍發堂近8年有97人死亡。



至於媒體報導堂眾登載死因有食道破裂等，葛光輝表示，目前取得的資料初步查出都為敗血症、心肺衰竭和心肌梗塞等死因，將進一步調查有無外力造成等原因。如果有相關醫院涉嫌開立不實死亡證明，也是檢方調查偵辦重點，如有不法，將依法徹查到底。



高雄市衛生局昨天發布新聞稿表示，查核發現過往龍發堂的年平均死亡人數12人較高於高雄市立精神護理之家的7人，以及平均死亡年齡56歲較低於高雄市立精神護理之家的63歲，死亡原因占50%以上為營養不良或外力侵襲致死者，異常的死因凸顯龍發堂確實存在管理不當與照護疏失等問題。



龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，衛生局去年12月公告「龍發堂為阿米巴痢疾及結核病之法定傳染病流行地點」，檢方將核對調查堂眾相關死因、病歷等資料。1070105





龍發堂小檔案

●龍發堂成立於民國60年，由釋開豐法師創辦，收容精神病患，施以所謂「民俗療法」，實施軍事化管理，唱誦佛經、養豬、種菜等，穩定病患情緒。釋開豐曾應邀到國際精神學會年會介紹療法，並前往中國大陸參訪、指導當地精神醫院，龍發堂聲名大噪。目前仍收容503人。

●不過，外界褒貶不一，曾有龍發堂脫逃病患控訴遭虐，政府介入輔導龍發堂合法化至今未果；去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，又被控不人道對待堂眾，高雄市衛生局前往疫調發現以禁錮式照顧堂眾，活動空間限制且缺乏精神職能治療及復健。