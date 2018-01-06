警欲拆時代力量帳篷 府前警民對峙

時代力量立委5日晚間在總統府前抗議勞基法修法，6日上午持續抗爭，時代力量立委徐永明（中）將自己和帳篷鎖在一起，與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。中央社記者吳家昇攝 107年1月6日

（中央社記者蕭博文、葉素萍台北6日電）時代力量立委昨晚至總統府前禁食抗議勞基法修法，警方今天上午勸導拆除帳棚未果，動用優勢警力欲排除帳篷，時代力量立委與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。



時代力量立委黃國昌等5位立委為反對勞基法修惡，昨天與群眾在總統府前禁食抗議，要求總統蔡英文面對。警方則在總統府周遭設下層層管制，派出大批警力維安。



現場指揮官昨天晚間至今天凌晨，共四度舉牌警告，但並未採取強制驅離手段。



群眾今天清晨6時許在現場搭起5座帳篷，警方勸阻無效，警民爆發短暫衝突。警方隨後於上午7時49分以違反道路交通管理處罰條例，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，對黃國昌開出勸導單，但黃拒收。



警方隨即要求黃國昌10分鐘內清除帳篷，仍遭黃國昌拒絕，進而於8時10分許對黃開出罰單，並動員警力準備拆除帳棚。時代力量立委與群眾則手勾手，團團圍住帳篷，與警方對峙。



另外，時代力量立委徐永明今天凌晨欲帶助理借道介壽派出所前往總統府前，因警方僅同意領有立院助理證之人與律師進入，雙方一度在派出所外對峙僵持。黃國昌聞訊後與群眾前往派出所了解狀況，也一度與警方發生衝突，但事態並未擴大。1070106





為反對勞基法修法，時代力量立委5日晚間至總統府前抗議，警方6日上午勸導拆除帳棚未果，動用優勢警力欲排除帳篷，時代力量立委黃國昌（前右）等人與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。中央社記者吳家昇攝 107年1月6日

時代力量立委5日晚間在總統府前抗議勞基法修法，6日上午持續抗爭，時代力量立委洪慈庸（左）面露疲態。中央社記者吳家昇攝 107年1月6日

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