時力凱道抗議 吳釗燮：最重要回議場討論

總統府秘書長吳釗燮（右2）6日上午10時許特到立法院議場前，為排班堅守議場的民進黨立委加油打氣，並逐一與在場立委握手致意。中央社記者王承中攝 107年1月6日

（中央社記者王承中台北6日電）時代力量籍立法委員在總統府前凱達格蘭大道上抗議勞動基準法修法，總統府秘書長吳釗燮今天表示，大家都重視勞工權益，心情都一樣，最重要還是回議場相互討論出最好方式。



他說，最好方式就是大家坐下來協商，找出對勞工最好的方式。至於是否有信心勸時力籍立委離開凱道回議場？吳釗燮則笑笑不回答，只說多謝。



立法院臨時會將處理勞基法部分條文修正草案，黃國昌等5名時力籍立委反對修法，昨天下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民主進步黨籍立委突破。



黃國昌等5名立委隨後撤出議場，轉戰到總統府前抗議。隨議場淨空，民進黨籍立委昨晚也開始在議場外輪班排隊，確保8日院會開會時優先遞案順位。民進黨立法院黨團總召集人柯建銘昨天說，排班是必要的防禦性措施。



吳釗燮上午10時許到立法院，為輪班堅守議場的民進黨籍立委加油打氣，並逐一與在場立委握手致意。



他說，「總統知道大家辛苦，特別叫我來，慰問大家一下」，並詢問立委們是否有什麼需要幫忙？例如補充物資等。



柯建銘在一旁表示，時力籍立委應回議場好好開會，在外面很辛苦。1070106





時代力量立委5日晚間在總統府前抗議勞基法修法，6日上午持續抗爭，時代力量立委徐永明（中）將自己和帳篷鎖在一起，與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。中央社記者吳家昇攝 107年1月6日

為反對勞基法修法，時代力量立委5日晚間至總統府前抗議，警方6日上午勸導拆除帳棚未果，動用優勢警力欲排除帳篷，時代力量立委黃國昌（前右）等人與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。中央社記者吳家昇攝 107年1月6日

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