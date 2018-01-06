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關鍵字： 管中閔空氣品質星野仙一日圓
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郭源治百勝百救援推手 星野仙一與台灣淵源深

發稿時間：2018/01/06 13:21

最新更新：2018/01/06 15:22

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日本職棒名監督星野仙一（右）4日病逝，享壽70歲。星野與台灣球員淵源頗深，尤其他當年讓郭源治（左）從先發轉為救援，成為郭源治在日職百勝百救援最大推手，郭源治一直視星野仙一為恩師。（右為檔案照片／共同社提供；左為中央社檔案照片）日本職棒名監督星野仙一（右）4日病逝，享壽70歲。星野與台灣球員淵源頗深，尤其他當年讓郭源治（左）從先發轉為救援，成為郭源治在日職百勝百救援最大推手，郭源治一直視星野仙一為恩師。（右為檔案照片／共同社提供；左為中央社檔案照片）

（中央社台北6日綜合報導）日本職棒名監督星野仙一4日因胰臟癌病逝，享壽70歲。星野與台灣球員的淵源頗深，尤其他當年讓郭源治從先發轉為救援，也是郭源治能夠成為日本職棒百勝百救援的最大推手。

星野曾經執掌日本職棒中日龍、阪神虎與樂天金鷹隊兵符，執教長達17年之久。球員時代，星野也是著名的投手，曾經6度入選日職明星賽，並在1974年拿下日本職棒投手最高榮譽澤村賞；轉任監督之後，曾經4度打進日本一，在2013年帶領樂天以4比3擊敗巨人，拿下監督生涯唯一的一次日職總冠軍。

星野與台灣球員的淵源相當深，他在1987年首度擔任監督，就建議當時的郭源治從先發轉救援，成為郭源治在日本職棒達成百勝百救援的最大推手，郭源治一直視星野為恩師，就算郭源治退休，兩人也一直保持聯繫。

除了郭源治之外，星野在中日執教時期，也選進了陳大豐，2002年星野在阪神擔任監督時，在選秀會上也挑走了林威助，2016年在樂天隊擔任副會長時，樂天隊也簽下了宋家豪。

此外，星野更是2008年北京奧運日本代表隊的總教練，當年與中華隊交戰，以6比1獲勝。日本在預賽以4勝3負晉級，準決賽2比6敗給南韓，銅牌戰再以4比8不敵美國，也是當時棒球納入奧運正式項目之後，日本首度未能在棒球項目奪牌。1070106

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