郭源治百勝百救援推手 星野仙一與台灣淵源深

日本職棒名監督星野仙一（右）4日病逝，享壽70歲。星野與台灣球員淵源頗深，尤其他當年讓郭源治（左）從先發轉為救援，成為郭源治在日職百勝百救援最大推手，郭源治一直視星野仙一為恩師。（右為檔案照片／共同社提供；左為中央社檔案照片）