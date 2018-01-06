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星野仙一一句話影響曹竣崵 沒能再碰面成遺憾

發稿時間：2018/01/06 14:23

最新更新：2018/01/06 15:14

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日職樂天隊副會長星野仙一病逝，台灣選手曹竣崵表示，星野曾對他說：「人只要有夢，什麼都能完成」，並送給曹竣崵寫著「夢」字的簽名板（圖），對他影響甚深。（曹竣崵提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月6日日職樂天隊副會長星野仙一病逝，台灣選手曹竣崵表示，星野曾對他說：「人只要有夢，什麼都能完成」，並送給曹竣崵寫著「夢」字的簽名板（圖），對他影響甚深。（曹竣崵提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）日職樂天隊副會長星野仙一病逝，前旅日中日龍隊投手曹竣崵回憶當時星野特地到台灣找他，經這些年歷練感受更不同，星野對他的看重和影響，曹竣崵感嘆離隊後沒能再碰面成遺憾。

星野仙一提拔多名台灣選手，包括「大郭」郭源治、曹竣崵等人，都視他為恩師，曹竣崵回憶第一次與星野碰面的場景，到現在還記憶清晰，當時曹竣崵在統一獅隊，同時有日職養樂多隊和中日龍隊向他招手，透過朋友介紹，1999年10月29日在星野下榻的晶華酒店碰面。

曹竣崵表示，當時還年輕，其實還不懂當時中日隊總教練特別針對你來的那種意義，「經過17、18年的歷練，才真得能深刻感覺，現在再回想起來，和那時的感受又更不同。」當時曹竣崵考量中日龍隊有郭源治、陳大豐等台灣旅日前輩，「感覺跟台灣比較有淵源，因此選擇中日隊」。

2000年曹竣崵旅日第一年，星野對他說，「人只要有夢，什麼都能完成」，這句話一直影響著他，當2008年統一獅要讓渡曹竣崵，「當時心裡會想，努力了這麼久，可能因為棒球制度等等的問題，一下子就成為被讓渡的球員，當下真的有動過放棄的念頭」，這時他想起星野的話，「棒球人的夢在哪裡？就是要努力的把球打好」，這也成為他繼續往下走的動力。

曹竣崵提到，球隊總教練在日本地位非常崇高，他的朋友曾經說過，日本球員很少會到總教練家，「但我去過他家3次，真正的理由是什麼不知道，或許是因為我是外國人的關係」。

旅日期間因為手部骨刺開刀，曹竣崵表示，當時資訊還不是這麼發達，聽到開刀就怕得要命，但星野跟他說，「當運動選手沒有不受傷的，開刀是小事，後續的復健才是關鍵」，這也改變了他面對傷痛的心態。

回憶與星野的互動，曹竣崵表示，星野穿上球衣和便服是兩種不同的面貌，穿便服時就像鄰家和藹可親的伯伯，穿上球衣感覺就像隨時要罵人、揍人，與中日隊老隊友閒聊時，老隊友也開玩笑對他說：「還好你沒被揍過。」

曹竣崵2002年離開中日隊後，就沒有再與星野碰過面，曹竣崵表示，他印象中這期間星野兩度來台，本來有想過要不要去找他，「但我覺得很對不起他，他這麼看重我，但我在中日時好像沒能有什麼貢獻，我覺得沒有臉見他」，也因為這樣，錯過再與星野碰面的機會，成為曹竣崵心中的遺憾。1070106

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