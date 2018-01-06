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時力抗議逾24小時 府盼共同修好勞基法

發稿時間：2018/01/06 20:41

最新更新：2018/01/06 20:54

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zoom in 時代力量多名立委自5日晚間發起到總統府前禁食抗議勞基法修惡，6日天黑後並在總統府外牆打上「退回勞基法」字樣的雷射光雕，持續抗爭。中央社記者施宗暉攝　107年1月6日時代力量多名立委自5日晚間發起到總統府前禁食抗議勞基法修惡，6日天黑後並在總統府外牆打上「退回勞基法」字樣的雷射光雕，持續抗爭。中央社記者施宗暉攝　107年1月6日

（中央社記者劉麗榮台北6日電）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，晚間並用雷射燈將「退回勞基法」5字投影在總統府牆上。總統府表示，盼大家在國會充分交換意見，把修法工作做到最好。

時力立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸、高潞‧以用在府前禁食抗議晚間7時進入第24小時，下午開始雨勢變大，黃國昌等人持續在府前靜坐抗議，入夜之後，時代力量用綠色雷射燈投向總統府，打著「退回勞基法」字樣。

黃國昌表示，警方將周遭馬路層層封阻，不放任何人進來，也不讓他們使用洗手間，逼參與者離開，但他們的信念沒有改變，用和平、理性方式卑微要求執政黨和總統蔡英文要記得選前對勞工的承諾，願意聆聽勞工與廣大青年世代的心聲，撤回勞基法，不要在臨時會強行闖關，希望有更多機會討論。

林昶佐說，他們的訴求很簡單，希望總統府能撤回現在看不出急迫性、評估不清楚的勞基法，盼總統府可以正式回應。

洪慈庸說，她一直在等待蔡總統回應，今天也透過臉書發公開信給蔡總統，她說，這次修法跟蔡總統當初競選政見有很大落差，希望能當面跟蔡總統說明社會對修法的疑慮，「請總統聽聽我們的聲音」，這並不困難，只是願不願意，為了勞工朋友，他們願意繼續努力。

台北市政府警察局中正第一分局分局長廖材楨晚間7時舉牌警告，他說，這裡是集會遊行禁制區，非法集會已違反集會遊行法，希望停止非法行為。

廖材楨說，現在雨下得更大，氣溫更低，希望在場民眾要注意自己的身體，如果有需要的話，警察可以幫忙叫救護車。

黃國昌表示，他的狀況還好，他提醒工作人員，要盡量保暖，不要勉強。林昶佐則是有些感冒，回去換了外套，喝熱水跟薑茶保暖。上週感冒未痊癒的洪慈庸則是不斷補充熱水，她也澄清自己沒有懷孕。

總統府發言人黃重諺表示，誠如總統府秘書長吳釗燮今天上午前往探望黃國昌等人時所說，朝野各界對於勞工權益都相當關心，有關勞基法修法的議題，國會包括民進黨、國民黨等黨團也都表達對相關議案共同協商的立場，議程上也會據此安排。

黃重諺說，現在大家從媒體上都已看到立委們的訴求，接下來就是回到法案討論的現場，在國會中針對修法的不同意見與各黨團充分交換意見，共同把這次的修法工作做到最好，為勞工爭取最大利益。

黃重諺表示，氣候寒冷，加上接連的雨勢，希望立委們保重身體，也體恤現場幕僚人員、媒體朋友與警察同仁的長時間工作，讓自己也讓辛勞的大家都能夠有足夠的休息。1070106

時代力量立委洪慈庸（前右起）、立委徐永明與黨主席黃國昌等人6日晚間在總統府外牆打上「退回勞基法」等雷射光雕字句表達抗議勞基法修惡等訴求。中央社記者施宗暉攝　107年1月6日時代力量立委洪慈庸（前右起）、立委徐永明與黨主席黃國昌等人6日晚間在總統府外牆打上「退回勞基法」等雷射光雕字句表達抗議勞基法修惡等訴求。中央社記者施宗暉攝　107年1月6日

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