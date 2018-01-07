日月潭九蛙成水情指標 原來是誤會一場

日月潭九蛙疊像（圖）是潭區水位指標，由於日月潭水源供水力發電，發電廠從清晨到夜間持續用水，水位會逐漸降低，九蛙露出隻數也不同。 中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年1月7日
（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）日月潭是台電公司管理的發電水庫，抽蓄發電使水位一天經歷下降、回升，知名九蛙疊像設計概念之一，就是讓遊客較易看出發電水位變化，卻因外界誤解，莫名成為全台水情指標。
各地水庫每逢枯水期，外界總喜歡以日月潭九蛙疊像露出隻數多寡，來衡量全台水情，其實這很不精確。
根據經濟部水利署資料，日月潭水庫原為天然湖泊，民國23年在水社、頭社兩地分築土壩而成水庫，主要水源由武界壩引入濁水溪水，目前是由台灣電力公司大觀電廠管理的發電水庫。
日月潭水庫因水力發電，水源白天供大觀一廠、大觀二廠、明潭電廠、鉅工分廠發電，其中大觀二廠與明潭電廠為抽蓄式電廠，發電後的水源儲存明湖下池、明潭下池，深夜離峰用電時間，再將水源抽回日月潭，因此日月潭水位落差可達1、2公尺。
台電大觀發電廠副廠長張天瑞說，水力發電正常作業時間從上午8時到夜間11時、凌晨0時左右，之後到隔天上午8時是抽蓄機組回抽水源時間，用水量根據電力系統需求，最多可使用1900萬公噸水源存到下池，這種情況下，日月潭水位下降約2公尺。
張天瑞指出，九蛙疊像位於潭區邊緣較高位置，當九蛙像全部露出時，日月潭蓄水量仍約有80%，水情不算嚴峻，加上水力發電使潭區水位降低、回升，九蛙露出隻數也時常增減，外界以九蛙疊像露出隻數多寡來研判水情，其實不是那麼精確。
日月潭水源來自上游武界壩、霧社水庫、濁水溪、栗栖溪，經武界引水隧道、新武界隧道注入日月潭，確保日月潭水源穩定，提高發電系統利用率及運轉可靠性。
不過，上游降雨導致原水濁度提高時，台電會暫停取水，也因此常有民眾疑問「為何連日降雨，日月潭水位卻沒增加，九蛙還是露出這麼多隻？」原因就是上游水源需沉澱清澈後，才能取水注入日月潭，減少淤積。
九蛙疊像設計概念之一，就是要讓遊客可一眼看出日月潭水力發電造成的水位落差，是潭區水位指標，也讓九蛙倒影在青山綠水美景之中，強化當地「水蛙頭」地名印象，卻在遊客誤解、媒體炒作下，每逢旱季，九蛙露出隻數就成為熱門話題，可說是「美麗的錯誤」。1070107
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