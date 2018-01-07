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傳擬停售92無鉛汽油 中油：目前無規劃

發稿時間：2018/01/07 10:50

最新更新：2018/01/07 11:00

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媒體報導中油研議讓機車族常用的92無鉛汽油退場，中油7日表示，目前沒有停售規畫。（中央社檔案照片）媒體報導中油研議讓機車族常用的92無鉛汽油退場，中油7日表示，目前沒有停售規畫。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北7日電）傳出中油研議讓機車族常用的92無鉛汽油退場，中油公司今天表示，92無鉛汽油占所有油品銷量約20%，使用者多，停售對消費者影響重大，目前沒有停售任何種類汽柴油的規畫。

越南今年開始停售92無鉛汽油，改以出售E5生物汽油（E5 RON92）取代，以達到維護環保及實施減少溫室氣體排放目標，中油公司傳出也研議跟進，配合政府2035年禁售汽油機車、2040年禁售汽油車的綠能政策。

中油公司副總經理畢淑蒨今天接受中央社訪問說，92無鉛汽油占所有油品銷量約20%，使用者多，停售對消費者影響重大，且全台80%油品由中油提供，「不管哪種油品種類，不可能說停就停。」

畢淑蒨指出，中油考慮消費者權益、企業社會責任，目前沒有停售92無鉛汽油規畫，至於政府綠能政策，中油公司絕對會配合，做好長遠規劃，像是加油站變成電動充電站或其他方式，但會慢慢轉型，不會貿然推動，現階段也無時間表。

92、95、98各式無鉛汽油代表油品辛烷值，性能高的汽車通常使用98、95無鉛，避免引擎爆震，而92由於價格較便宜，也是不少機車族、精打細算民眾的最愛。1070107

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