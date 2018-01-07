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陸M503航線 蔡總統籲雙方展開技術性協商

發稿時間：2018/01/07 19:15

最新更新：2018/01/07 19:33

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（中央社製圖）（中央社製圖）

（中央社記者呂欣憓台北7日電）中國大陸片面啟用M503航線，總統蔡英文今天召集國安部會首長研商。她呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。

蔡總統認為，北京當局在未經協商下片面啟用爭議航線，不僅影響飛安，更是對台海現狀的破壞，這種單方面改變現狀、破壞區域穩定的做法，國際社會並不樂見，外交與民航單位，應持續向各國政府、民航業者與國際組織，說明此爭議航道對區域穩定與飛航安全的破壞，爭取國際社會理解與支持。

總統府晚間發布新聞稿指出，鑒於近期東亞情勢劇烈變動，包括北韓、中國在東亞區域間頻繁軍事行動造成各國不安，以及近日中國更在未經協商下片面啟用M503等爭議航線，嚴重衝擊區域安全穩定，並影響飛航安全，蔡總統今天偕同行政院長賴清德召集國安部會首長進行討論研商。

總統府指出，會後蔡總統有五點裁示，第一，片面啟用爭議航道，是對區域安全的破壞挑釁；第二，完整掌握區域情勢發展，強化國家安全戰略；第三，精進國防整備，捍衛國人與國家民主自由；第四，強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持；第五，北京應善盡區域責任，儘速與我恢復協商。

蔡總統指出，近期東亞情勢劇烈變動，北韓問題、中國在區域間持續升高軍事動態，近日更在台海沿線片面啟用M503等爭議航線，不僅嚴重影響區域安全與飛安，更構成對台灣政治和軍事上的威脅和挑釁行為，衝擊區域安全與穩定，中國大陸身為區域一員，應擔當區域穩定義務，類似不恰當作為，是不負責任的做法。

蔡總統要國安相關部會應總體動員，掌握區域情勢的動態變化，強化各項因應作為的整備工作，並與相關國家保持緊密聯繫，同時國安單位也要從國家安全戰略角度長程評估、規劃台灣在應對區域變化脈動及可能趨勢發展下，如何達成「國家風險最小化」及「區域合作最大化」的戰略目標。

對於中國軍事動態，蔡總統要國軍應提升全面監控與掌握的能力，並強化預警、部署、整備等措施，以實際行動展現保衛國家、捍衛人民的決心。

蔡總統表示，為化解此一事件對區域穩定、飛安以及兩岸關係造成的負面衝擊，台灣願意以負責任態度共同面對解決問題。

蔡總統呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，採取彌補措施，並依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕。

總統府指出，會議歷時一個半小時。與會首長有總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、交通部長賀陳旦、國安會諮詢委員傅棟成、國安會副秘書長陳俊麟、蔡明彥等。1070107

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