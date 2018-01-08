時代力量凱道抗議 警方清晨清場[影]

發稿時間：2018/01/08 05:12
最新更新：2018/01/08 08:13
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（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量立法委員在總統府前凱道禁食，抗議勞動基準法修法；台北市警局今天凌晨4時15分左右出動大批警力，將抗議民眾帶離現場，結束這場近60小時的抗議活動。立法院臨時會將處理勞基法部分條文修正案，黃國昌等5名時代力量立委反對修法，5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破。黃國昌等5人隨後撤出議場，5日晚間轉戰總統府前靜坐、禁食抗議，台北市警局則是針對總統府周邊道路擴大管制。截至8日凌晨4時15分左右，黃國昌等人在凱道靜坐近60小時。警方在凌晨4時15分左右將抗議民眾帶上警備車、駛離凱道，過程中也用麥克風詢問抗議民眾是否要上救護車檢查；時代力量立委徐永明被警方帶上救護車就醫檢查，林昶佐及洪慈庸也到醫院檢查。在場員警詢問黃國昌是否要坐救護車到醫院時，黃國昌表示不需要，但他願意上警備車跟參與抗議活動的同伴一起，說「需要上救護車的是台灣的人權法治。」1070108
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