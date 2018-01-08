時代力量凱道抗議 警方清晨清場[影]

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制將時力立委徐永明（右1）架離總統府前，送醫檢查。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量立法委員在總統府前凱道禁食，抗議勞動基準法修法；台北市警局今天凌晨4時15分左右出動大批警力，將抗議民眾帶離現場，結束這場近60小時的抗議活動。



立法院臨時會將處理勞基法部分條文修正案，黃國昌等5名時代力量立委反對修法，5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破。



黃國昌等5人隨後撤出議場，5日晚間轉戰總統府前靜坐、禁食抗議，台北市警局則是針對總統府周邊道路擴大管制。截至8日凌晨4時15分左右，黃國昌等人在凱道靜坐近60小時。



警方在凌晨4時15分左右將抗議民眾帶上警備車、駛離凱道，過程中也用麥克風詢問抗議民眾是否要上救護車檢查；時代力量立委徐永明被警方帶上救護車就醫檢查，林昶佐及洪慈庸也到醫院檢查。



在場員警詢問黃國昌是否要坐救護車到醫院時，黃國昌表示不需要，但他願意上警備車跟參與抗議活動的同伴一起，說「需要上救護車的是台灣的人權法治。」1070108





影片來源：中央社

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，時力立委黃國昌（前右2）在警方戒護下離開總統府前，高舉雙手。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，時力立委黃國昌（前）在警方戒護下離開總統府前時，不慎跌倒。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，時力成員被警方帶離總統府前。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，在民眾上班前清空道路。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

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