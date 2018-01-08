勞基法再修正 蘇嘉全：今天無法完成三讀

立法院長蘇嘉全（右）8日表示，勞基法修正草案，已有200多個修正動議，8日無法完成三讀。圖為柯建銘（中）上午與立法院長蘇嘉全、秘書長林志嘉（左）在院會中交換意見。中央社記者裴禛攝 107年1月8日
（中央社記者溫貴香、陳俊華、王承中台北8日電）立法院長蘇嘉全今天表示，勞基法修正草案，已有200多個修正動議，光讀一條條文可能需要兩小時，今天晚上怎麼可能完成三讀。10日是否三讀？他說，無法確定。
蘇嘉全下午召集朝野黨團協商攸關一例一休的勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，他會前受訪表示，協商還在進行，不曉得每個黨團的底線，但他會盡力而為，好好且充分討論，把事情爭點釐清，協商過程透明化，朝野黨團各自把理由說清楚，人民會做最後裁判。
被問到今天是否可能完成勞基法修正草案三讀？蘇嘉全說，不可能，今天怎麼可能三讀，勞基法修正草案已有200多個修正動議，也有一個人提5個修正動議，相較於過去法案協商，這是很奇怪的，一個人應該只有一個修正動議，怎麼會有5個修正動議？
「已經收了200多個修正動議，就『讀』，每一條搞不好要讀兩個小時，今天晚上怎麼可能三讀？」蘇嘉全說。
記者追問10日（週三）是否會完成三讀？蘇嘉全說，時間無法做最後的確定。1070108
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